MFiPR: wrócą pożyczki płynnościowe dla MŚP

Powróci odnowiony Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP, który zasili kwota ponad 1,2 mld zł. W czasie pandemii łączna pula przeznaczona na ten fundusz wyniosła już 2 mld zł - poinformowało w środowym komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Autor: PAP

Data: 30-06-2021, 13:14

Jak informuje resort, o pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pieniądze umożliwią sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy, pomogą w zapewnieniu płynności finansowej i powrót na ścieżkę rozwoju.

Dodano, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego określiło, na jakich warunkach firmy otrzymają pieniądze.

"Wiele firm wyszło z kryzysu z dużymi stratami, działalność wielu z nich została wstrzymana na wiele miesięcy. Aby wesprzeć je w powrocie na ścieżkę wzrostu, pomóc odpowiedzieć na rosnący popyt, oferujemy dostęp do prostego, taniego finansowania z przeznaczeniem na cele obrotowe" - powiedziała cytowana w komunikacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak informuje resort, do tej pory z pożyczek płynnościowych skorzystało ponad 4,5 tysiąca przedsiębiorców.

"Ze względu na duże zainteresowanie antykryzysowymi pożyczkami płynnościowymi, przeprowadziliśmy trzy zwiększenia puli środków na ten produkt do łącznie ponad 2 mld zł. Mimo to zapotrzebowanie firm na te pieniądze przekraczało podaż. Kolejne 1,2 mld złotych z pewnością ułatwi przedsiębiorcom gospodarczy restart aktywności" - podkreślił cytowany w komunikacie członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński.

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak i wiceprezes BGK Przemysław Cieszyński podpisali umowę, która umożliwi wybranym przez Bank Gospodarstwa Krajowego instytucjom finansowym udzielanie pożyczek. Część funduszy BGK przekaże do pośredników finansowych, z którymi bank współpracował w zeszłym roku. Dzięki temu pierwsze pożyczki będą dostępne już w lipcu.

Na podstawie dotychczasowego zainteresowania MFiPR szacuje, że z pożyczek skorzysta kolejny tysiąc przedsiębiorców. Przedsiębiorca może skorzystać z więcej niż jednej pożyczki, a ich suma nie może przekroczyć 15 mln zł.

Główną zaletą pożyczki jest jej połączenie z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. W praktyce przedsiębiorca spłaca tylko raty kapitałowe.

Okres spłaty może potrwać nawet do 6 lat, a karencja w spłacie do 6 miesięcy.

Pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych.

Źródłem finansowania pożyczek jest unijny program REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe).