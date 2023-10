Podczas konferencji klimatycznej PRECOP 28 spółka PTWP Event Center podpisała umowę o współpracy z Respect Energy. To nowy rozdział w zrównoważonym zarządzaniu Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) – pierwszymi tego typu obiektami w portfolio Respect Energy, które będą korzystać wyłącznie z energii odnawialnej.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek przechodzą na zieloną energię/fot. materiały prasowe

MCK i Spodek przechodzą na zieloną energię

Dzięki OZE roczna produkcja CO2 w MCK i Spodku zostanie zredukowana o 5 044 956 kg.

Konferencja klimatyczna PRECOP, której kolejna edycja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 5 i 6 października br., co roku przynosi rekomendacje dla Szczytu Klimatycznego, wypracowane w toku eksperckich dyskusji. W tym roku konferencja dodatkowo stanowiła doskonały kontekst dla ogłoszenia współpracy, która jest ważnym krokiem w przechodzeniu Katowic na zieloną stronę mocy.

Kolejna runda gry w zielone

Podczas briefingu zorganizowanego w drugi dzień PRECOP 28, PTWP Event Center, zarządca MCK i Spodka, oraz firma Respect Energy podpisały umowę, w wyniku której dwa obiekty w katowickiej Strefie Kultury dołączą do grona nieruchomości zasilanych zieloną energią. To energia elektryczna, która wytwarzana jest w 100 proc. ze źródeł odnawialnych, takich jak woda, wiatr, słońce czy biogaz.

– Umowa o współpracy z firmą Respect Energy zapoczątkowuje zupełnie nowy rozdział w zrównoważonym zarządzaniu Spodkiem i MCK – mówił Marcin Stolarz, prezes firmy PTWP Event Center, operatora Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego. – Dzięki temu oba obiekty, będące dumą i wizytówką Katowic, znacząco zredukują roczną produkcję CO2. To jest rzeczywista zmiana na lepsze, która w dużej mierze wzmocni nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska – podsumował Marcin Stolarz.

– Cieszymy się, że dwa obiekty będące symbolem Katowic i Śląska – Spodek oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe – będą od dziś zasilane zieloną energią dostarczaną przez firmę Respect Energy. To kolejny ważny krok w zakresie wspierania zeroemisyjności i budowania świadomości wśród przedsiębiorców. Serdecznie witamy PTWP Event Center w gronie naszych klientów i cieszymy się, że ta ważna dla obydwu stron współpraca zainaugurowana została podczas PRECOP 28 – mówił Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy Holding.

Podczas briefingu przedstawiciele obu firm podkreślali wartości, które płyną z zielonej energii w dobie kryzysu klimatycznego. Współpracę symbolicznie przypieczętowała m.in. zielona piłka siatkowa inaugurująca wspólną „grę w zielone“, przekazana na ręce Sebastiana Jabłońskiego. 6 października br. Spodek został także podświetlony na zielono.

PTWP Event Center - ciąg dalszy działań na rzecz ochrony klimatu

PTWP Event Center, operator obiektów, już od dłuższego czasu podejmuje liczne działania mające na celu ochronę środowiska i klimatu. Jednym z kluczowych kroków była wymiana tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne LED. Pozwoliło to na obniżenie zużycia energii nawet o 60 proc. Działania te realizuje we własnym zakresie spółka PTWP Event Center, a z ramienia Miasta Katowice prowadzą je także Katowickie Inwestycje S.A. Wymiana oświetlenia na lodowisku przełożyła się na średnioroczną redukcję emisji CO2 o imponujących 287,35 Mg/rok. Katowickie Inwestycje kontynuują także wymianę oświetlenia na placu manewrowym, co przynosi oszczędności rzędu 70 proc. w porównaniu z wcześniejszym stanem. Prace nad wymianą oświetlenia na LED nadal trwają na terenach zewnętrznych, takich jak parking VIP i Zielona Dolina. W bieżącym roku planowana jest także wymiana oświetlenia na LED w sali gimnastycznej, a w przyszłym roku w salach wielofunkcyjnych MCK.

Ponadto, nowoczesny budynek MCK jest wyposażony w systemy umożliwiające bieżącą kontrolę temperatury i poziomu CO2, co pozwala na optymalizację zużycia energii. PTWP Event Center dba także o efektywne chłodzenie budynków, korzystając z nocnego powietrza o niskiej temperaturze. Wprowadzono zegar astronomiczny do sterowania oświetleniem zewnętrznym oraz specjalne procesy monitoringu korzystania z oświetlenia.

Zaimplementowano również system ograniczenia zużycia wody, a do podlewania zieleni wykorzystuje się wodę deszczową magazynowaną w zbiornikach retencyjnych. W halach MCK i Spodka zamontowano także specjalne kurtyny w celu wzmocnienia izolacji termicznej oraz rozbudowano system czujek ruchu.

Jednym z kolejnych znaczących kroków jest planowany montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu MCK. Ta instalacja o mocy 2 x 50 kwp pozwoli na produkcję energii ze słońca na poziomie maksymalnie do 8 MWh miesięcznie, co przełoży się na ograniczenie około 6,4 ton emisji CO2 rocznie.

Spółka PTWP Event Center wprowadziła także segregację odpadów w swoich obiektach. Pełna segregacja odpadów jest praktykowana zarówno podczas większości wydarzeń, jak i w trakcie montażu i demontażu.

Również praca hybrydowa pracowników przyczynia się do redukcji emisji CO2 dzięki rzadszemu korzystaniu z samochodów.

W ramach współpracy z podwykonawcami zarządca obiektów zachęca także do działań na rzecz ochrony środowiska. Catererzy, z którymi współpracuje marka, realizują politykę eko zbieżną z wartościami PTWP Event Center. Są to na przykład: korzystanie z naczyń porcelanowych, a także wykonanych z trzciny cukrowej, kukurydzy, liści palmowych czy otrębów; oddawanie do banku żywności nadwyżek jedzenia; całkowita rezygnacja z plastiku czy stosowanie roślinnych dekoracji, które po wykorzystaniu wracają do ziemi i rosną dalej.

Informacje o Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (MCK) to nowoczesny, oddany do użytku w 2015 roku, obiekt łączący funkcje: kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową. MCK, z charakterystycznym dachem pokrytym trawą i tworzącym zieloną dolinę – popularne miejsce spotkań mieszkańców regionu – przeznaczony jest dla 15 tys. użytkowników. Posiada halę wielofunkcyjną o powierzchni 8,1 tys. metrów kwadratowych, salę audytoryjną dla 600 osób, trzy sale balowe oraz 26 sal konferencyjnych na 38 tys. metrów kwadratowych.

Informacje o Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek

Spodek to obiekt z bogatą historią wydarzeń rozrywkowych, sportowych i wystawienniczych. Oddany do użytku w 1971 roku, wpisał się na stałe w krajobraz Katowic i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon architektury w Polsce. Od 45 lat gości wielkie wydarzenia, koncerty, imprezy sportowe i wystawiennicze. Trybuny Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek mieszczą 11 tys. osób, kompleks zawiera m.in. lodowisko, basen, salę gimnastyczną oraz hotel.

Spodek, wraz z sąsiadującym Międzynarodowym Centrum Kongresowym, stanowi jedną z największych aren spotkań kongresowo-wystawienniczych i widowiskowo-sportowych w kraju.

Informacje o PTWP Event Center

PTWP Event Center to zarządzająca Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek spółka z Grupy PTWP.

Więcej o Respect Energy:

Respect Energy S.A. jest częścią międzynarodowej grupy Respect Energy Holding i jedną z największych, niezależnych spółek na rynku energii elektrycznej w Polsce, która jako pierwsza zaoferowała swoim klientom w 100% zielony mix energetyczny, pochodzący z odnawialnych źródeł, takich jak: słońce, wiatr, woda i biogaz.

Działalność Respect Energy opiera się na kilku filarach, m.in.: międzynarodowym obrocie energią elektryczną, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia, a także sprzedaży energii do odbiorców końcowych i działaniach promujących dostęp do czystej energii. Respect Energy inwestuje w infrastrukturę służącą do wytwarzania zielonej energii, głównie w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, poszerzając w ten sposób własne portfolio odnawialnych źródeł energii i rozbudowując ofertę dla klientów. Firma działa obecnie na 24 rynkach i współpracuje z grupą ponad 600 wytwórców energii.

Organizacja CICERO Shades of Green przyznała inwestycjom Respect Energy najwyższą notę CICERO Dark Green.