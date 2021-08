Miliony z tarczy wracają do funduszy

PFR odzyskał ponad miliard złotych nienależnie przyznanych subwencji. Kwota może jeszcze wzrosnąć kilkukrotnie – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Autor: PAP

Data: 11-08-2021, 11:46

PFR odzyskał ponad miliard złotych nienależnie przyznanych subwencji./fot. shutterstock

Z 61 mld zł subwencji wypłaconych z pierwszej tarczy antykryzysowej co najmniej 1,2 mld zł trafiło do firm wbrew przepisom. Zwrotu tych pieniędzy zażądał Polski Fundusz Rozwoju.

Miliony złotych z tarczy wracają do funduszy

"Ci, którzy uzyskali pomoc zgodnie z przepisami, mogą liczyć na całkowite bądź częściowe umorzenie otrzymanych kwot. Przedsiębiorcy, którym zdaniem PFR subwencja się nie należała, muszą ją zwrócić w całości: najwięcej kantory, handel hurtowy i przetwórstwo przemysłowe. Te branże muszą oddać w sumie ponad 800 mln zł. Ponad 30 mln zł musi też zwrócić branża gastronomiczna, ponad 40 mln zł przedsiębiorcy działający w transporcie i branży magazynowej, a ponad 12 mln zł podmioty związane z branżą nieruchomości" - napisano w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Jak wskazano w artykule "DGP", nieprawidłowości wynikają głównie z rozbieżności dotyczących sposobu liczenia obrotów. Najlepszym tego przykładem są kantory, które zdaniem PFR mocno je zawyżały, dzięki czemu otrzymały nieproporcjonalnie duże wsparcie.

"W całym programie tzw. pierwszej tarczy subwencje w wysokości 61 mld zł dostało prawie 350 tys. podmiotów. Szacujemy, że ok. 1-1,5 proc. firm zostało lub może być poproszonych o zwrot pieniędzy, które im się nie należały. Kwotowo będzie to zapewne większy odsetek, ponieważ zwracać będą podmioty, które otrzymały nieproporcjonalnie dużo. Zakładamy, że w sumie będzie to kilka miliardów złotych" - wyjaśnił Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, cytowany przez DGP.

PFR odzyskał ponad mld zł. Kwoty będą większe

PFR planuje rozmawiać z przedsiębiorcami, którzy uzyskali jego zdaniem nienależne subwencje i wzywać ich do zwrotu. W przypadku opornych sprawy mogą zostać skierowane do sądu.

"Do tej pory PFR nie zdecydował się jednak na skierowanie pozwów przeciw przedsiębiorcom. Wydaje się, że na taki krok z powodów politycznych instytucja może nie mieć zbyt szybko chęci - szczególnie biorąc pod uwagę krytykę przedsiębiorców związaną z Polskim Ładem" - napisano w środowym wydaniu "DGP".