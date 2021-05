Minister Kurtyka w Paryżu: Wyzwaniem są rosnące ceny ETS

21 maja minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas wizyty w Paryżu odbyli cykl spotkań. Głównymi tematami rozmów były kwestie dotyczące polityki energetycznej i klimatycznej.

Michał Kurtyka, fot. PTWP

Ministrowie spotkali się z Barbarą Pompili, Minister Transformacji Ekologicznej. Rozmowa dotyczyła najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej, w tym reformy EU Emissions Trading System (EU ETS), Effort Sharing Regulation (ESR) w kontekście pakietu fit for 55, a także kwestie granicznego podatku węglowego. Ministrowie rozmawiali również o polsko-francuskiej współpracy w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej.

- Dużym wyzwaniem, przed jakim stoimy obecne, są rosnące ceny ETS. Nie tylko oznacza to, że Polska ponosi wyższe koszty, ale także, że naszym firmom zostaje mniej środków na zielone inwestycje. Musimy mieć pewność, że kwestia ta zostanie poruszona podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej – powiedział minister Michał Kurtyka.

Ministrowie odbyli również spotkanie z Alexandre Adamem, doradcą Prezydenta Emmanula Macrona ds. Europy. Poruszyli na nim tematy związane z majowym posiedzeniem RE, EU Emissions Trading System (EU ETS), Effort Sharing Regulation (ESR) w kontekście pakietu fit for 55 i konkluzji Rady, a także kwestii taksonomii i CBAM.

EU ETS: kluczowy element polityki klimatycznej UE

EU ETS to unijny system handlu uprawnieniami do emisji. Jest on kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny. Jest to pierwszy i dotychczas największy na świecie rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji działa we wszystkich krajach UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii. Ogranicza on emisje pochodzące z ok. 10 tys. instalacji z sektora energetyki i przemysłu wytwórczego oraz linii lotniczych realizujących loty pomiędzy tymi krajami oraz obejmuje ok. 40 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE.

System EU ETS jest systemem pułapów i handlu. Polega na wprowadzeniu limitu łącznych emisji niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje objęte systemem. Z czasem limit ten jest obniżany, co sprawia, że łączne emisje spadają.

W ramach wyznaczonego pułapu operatorzy instalacji kupują lub otrzymują uprawnienia do emisji, którymi mogą handlować zgodnie ze swoimi potrzebami. Ograniczenie całkowitej liczby dostępnych uprawnień do emisji gwarantuje, że mają one pewną wartość.