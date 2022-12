Mintel w raporcie pt. Trendy na Globalnym Rynku Żywności i Napojów 2021 przedstawiła trzy główne trendy rozwoju produktów spożywczych, które są skorelowane z szerszymi potrzebami konsumentów. W 2021 roku i w kolejnych latach firmy z branży żywności i napojów będą tworzyć rozwiązania wspierające psychiczny i emocjonalny dobrostan konsumentów, zaspokajać nowe potrzeby związane z wartością i wykorzystywać marki do celebrowania tożsamości konsumentów.

Marki będą musiały sprostać wyzwaniom nowej definicji jakości /fot. Unsplash

Jak czytamy, powyższe trendy pozwalają na rozpoznanie szans dla sektora żywności, napojów i gastronomii na całym świecie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Uznając szybkie tempo obecnych zmian, te trendy są jednocześnie podstawą do rekomendacji dla działań, jakie należy podjąć w miarę rozwoju tych prognoz w ciągu kolejnej dekady. Przyjęta perspektywa czasowa przecina horyzont wyznaczony we wcześniej opublikowanym przez firmę Mintel raporcie Trendy na Globalnym Rynku Żywności i Napojów 2030.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła pewne elementy każdego z tych trzech trendów przewidzianych do roku 2030, powodując nowe zmiany, które zaobserwujemy w ciągu najbliższych 12 miesięcy („teraz”), 18-24 miesięcy („wkrótce”) oraz 5 i więcej lat („w przyszłości”).

Poniżej przedstawimy drugą część Raportu firmy Mintel dotyczącą produktów mających zaspokajać nowe potrzeby związane z wartością.

Nowa Definicja Jakości

Nowe definicje pojęć takich jak „zaufanie”, „jakość” i „niezbędne” to aktualne wyzwanie dla marek

Po szoku, jakim był wybuch pandemii, w kwestii wartości konsumenci szukają powrotu do tego, co niezbędne. Konsumenci koncentrują się obecnie na minimalnej konsumpcji i uzyskiwaniu najlepszego zwrotu z zakupów.

Wraz z otwarciem rynków po restrykcjach spowodowanych przez COVID-19 życie nabierze tempa – co z kolei spowoduje większy popyt na produkty z kategorii „convenience”. Od branży żywności, napojów i gastronomii konsumenci będą oczekiwać szybkich, higienicznych i odważnych produktów. W ciągu najbliższych kilku lat marki będą musiały sprostać wyzwaniom wynikającym z nowej definicji jakości i zapewnić dostęp do e-handlu nabywcom ze wszystkich warstw socjoekonomicznych. Chęć uzyskania najlepszej jakości za atrakcyjną cenę zmotywuje marki do większej przejrzystości w kwestii ceny produktu poprzez informowanie o jej komponentach, takich jak składniki, procesy produkcyjne i praca zaangażowanych ludzi

Co się dzieje teraz?

Konsumenci będą szukać opcji szybkich posiłków inspirowanych branżą gastronomiczną, jak również przystępnych i zarazem luksusowych rozwiązań na specjalne okazje celebrowane bez wychodzenia z domu.

Co dalej?

Etyczność jako czynnik napędowy „wartości opartej na wartościach”

W czasach recesji ludzie mają tendencję do skupiania się na własnych potrzebach, ale pandemia COVID-19 odkryła również potrzebę niesienia pomocy innym ludziom. Marki i sieci handlowe mają okazję do wprowadzania na rynek produktów o odpowiedniej cenie z etycznym lub ekologicznym przesłaniem, czyli tzw. produktów z „wartością opartą na wartościach” - uważa Mintel

Wyzwaniem będzie stworzenie niedrogich produktów żywieniowych, które umożliwią dostęp do zdrowej żywności większej liczbie konsumentów. „Wartość oparta na wartościach” pozwala również na umiarkowane podnoszenie cen, jeżeli producent wyjaśni, w jaki sposób cena jest powiązana z jakością, bezpieczeństwem lub społeczną odpowiedzialnością firmy. Marki, sieci handlowe i gastronomia mogą podążać drogą wyznaczoną przez francuską markę C’est qui le patron?!, która oferuje konsumentom szczegółowy wgląd w skład i cenę produktu. Mleko tej marki kosztuje dodatkowe 0,30 EUR m.in. dlatego, że zostało wyprodukowane we Francji, a także z uwagi na wysoki dobrostan czynnika ludzkiego.

Ewolucja rozwiązań bezdotykowych i doświadczalnych zakupów w sklepach detalicznych

Jedną z lekcji, które przyniosła pandemia COVID-19, jest powszechne oczekiwanie dotyczące higieny i bezpieczeństwa, zwłaszcza w sklepach detalicznych i lokalach gastronomicznych. Konsumenci będą szukać bezdotykowych rozwiązań, w tym inteligentnych bezdotykowych wózków sklepowych czy opakowań niewymagających bezpośredniego dotykania podczas konsumpcji. W miarę ożywiania się sytuacji na rynku konsumenci będą coraz bardziej otwarci na pogłębienie doświadczenia i wygody zakupów spożywczych poprzez zakupy online/offline, które dostarczają kupującym informacji i rozrywki.

Prognoza Mintela na przyszłość

Jak czytamy, sieci handlowe na całym świecie będą czerpać inspirację z płynnych formatów „nowego detalu”, które zdobyły popularność w Chinach. Przykładowo, układ sklepów w sieci detalicznej Hema umożliwia klientom kupowanie świeżych produktów spożywczych osobiście w sklepie, a jednocześnie pozwala na sprawną obsługę zamówień online.

Oprócz tego szerokie wykorzystanie technologii blockchain i innych technologii zapisu transakcji pozwoli markom pokazać konsumentom faktyczne elementy składowe ceny produktu za pomocą danych, zdjęć lub filmów.

Firmy zorientowane na przyszłość umożliwią poszerzenie dostępu do niedrogich zrównoważonych produktów żywnościowych w skali globalnej. Na rynkach wschodzących będzie widać więcej innowacji takich jak owsianka Cerevita Instant Porridge stworzona przez Nestlé, dostępna w Afryce Południowo-Wschodniej. Owsianka jest wyprodukowana z pełnoziarnistego zboża i wzbogacona o ważne składniki odżywcze - czytamy w Raporcie

W celu zwiększenia dostępu do świeżej żywności będą również stosowane farmy wertykalne i inne nowe formy rolnictwa, zgodnie z tym, co przewidzieliśmy w rozdziale „Rolnictwo High-Tech” raportu Trendy na Globalnym Rynku Żywności i Napojów 2030.

3 kluczowe szanse

Znajdź nowe zalety życia z domu

Wielu ludzi będzie nadal pracować, relaksować się i zażywać rozrywki z domu przez najbliższe 12 miesięcy. Marki i sieci handlowe mogą ożywić domową rutynę dzięki niedrogim inspiracjom i odważnym smakom. Konieczna będzie szeroka gama rozwiązań pomagających zrekompensować skutki zbyt częstego pobłażania sobie pod postacią zdrowszych rozwiązań, jednocześnie zaspokajając trudne do pogodzenia potrzeby oszczędzania czasu i kreatywności.

Odśwież i tchnij życie w stare priorytety

Wraz z powrotem do normalności konsumenci zaczną domagać się odpowiedzialnych praktyk biznesowych i sklepów oferujących zakupy oparte na doświadczeniach, które uwzględnią lekcje płynące z pandemii. Konsumenci będą oczekiwać, że wspólnota stanie się centralnym punktem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Pandemia pozostawi również trwały ślad w zakresie bezpieczeństwa i higieny w handlu detalicznym i gastronomii.

Zainwestuj w płynną i sprawiedliwą przyszłość

Postęp technologiczny będzie napędzał globalną ekspansję płynnej sprzedaży online i offline, umożliwiając również transparentną informację na temat cen produktów. Jednocześnie firmy zorientowane na przyszłość będą zapewniać sprawiedliwy dostęp do zdrowej żywności, zwiększając globalną dostępność niedrogich i zrównoważonych produktów i inwestując w zaawansowane technologicznie rolnictwo.