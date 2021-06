MKiŚ chce zmienić filozofię rynku energii w Polsce

Dobiegają końca konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, który proponuje szereg rozwiązań na rzecz dalszego wzmocnienia pozycji odbiorcy energii elektrycznej - informuje MKiŚ.

Autor: www.portalspozywczy.pl/MKiŚ

Data: 24-06-2021, 16:14

MKiŚ chce zmienić filozofię rynku energii w Polsce, fot. shutterstock

MKiŚ tłumaczy, że zawarte w tym projekcie regulacje dotyczą m.in. możliwości: zmiany sprzedawcy w ciągu 24h, nabywania energii elektrycznej po cenach dynamicznych, korzystania z usług agregatorów czy dostępu do darmowej porównywarki cen, która będzie prowadzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Przepisy, które 2 czerwca zostały skierowane do konsultacji publicznych, są częścią regulacji, mających na celu otworzyć rynek energii na konsumenta, odbiorcę aktywnego i prosumenta.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce zmienić filozofię rynku energii w Polsce, czyniąc energetykę zdecentralizowaną, innowacyjną i lokalną. Przekształcaniu obecnego, pasywnego odbiorcy energii w aktywnego odbiorcę przyszłości, służyć mają narzędzia, takie jak porównywarka cen energii. Umożliwi ona dostęp w jednym miejscu do wszystkich obecnych na rynku zestandaryzowanych ofert sprzedaży energii elektrycznej. Poprzez ich ocenę i opcję porównania ułatwi sprawny wybór najkorzystniejszej oferty dla danego odbiorcy.

Zgodnie z prawem UE

Proponowane zmiany do ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii mają za zadanie m.in. wprowadzenie do polskiego prawa przepisów unijnej dyrektywy rynkowej 2019/944. Zgodnie z nimi funkcjonować będzie bezpłatna porównywarka ofert sprzedaży energii elektrycznej, przeznaczona dla odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych oraz mikroprzedsiębiorców o przewidywanym rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh. Narzędzie będzie pomocne w podejmowaniu decyzji o zmianie sprzedawcy i wyborze najkorzystniejszej oferty spośród dostępnych na rynku energii elektrycznej.

Korzystne porównywanie

Dzięki temu funkcjonalnemu narzędziu, znacząco wrośnie na rynku energii liczba aktywnych konsumentów, tzn. takich, którzy poprzez zapoznanie się z wachlarzem dostępnych ofert sprzedaży energii, porównywaniem ich i wyborem najkorzystniejszej, będą świadomie wpływać na wysokość swoich rachunków za prąd.

Działanie porównywarki zachęci także odbiorców do korzystania z prawa do zmiany sprzedawcy energii w ciągu 24 godzin. Ponadto, porównywarka ofert będzie pozytywnie wpływać na zwiększenie konkurencji na rynku i zmobilizuje sprzedawców do przygotowywania bardziej złożonych produktów, odpowiadających potrzebom różnych grup odbiorców oraz wprowadzania korzystniejszych ofert.

Obowiązki sprzedawców energii elektrycznej

Aby umożliwić jak największemu kręgowi odbiorców skorzystanie z projektowanego narzędzia, sprzedawcy energii elektrycznej będą zobowiązani, co najmniej raz na trzy miesiące, poinformować odbiorców energii o dostępności ofert sprzedaży energii elektrycznej w porównywarce ofert i możliwościach oszczędności na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej, w tym o możliwości zawarcia umowy z ceną dynamiczną energii elektrycznej. Natomiast Prezesowi URE, prowadzącemu porównywarkę ofert, sprzedawcy energii będą zobligowani przekazywać zaktualizowane informacje o ofertach sprzedaży energii oraz o innych świadczonych przez nich usługach.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska tłumaczy, że narzędzie porównywania ofert ma stanowić przede wszystkim skuteczny środek umożliwiający mniejszym odbiorcom energii elektrycznej rzetelną ocenę zalet różnych dostępnych na rynku ofert sprzedaży energii, uproszczenie wyszukiwania i porównywania ofert oraz zapewnienie właściwej równowagi między zapotrzebowaniem na informacje jasne i zwięzłe, a zarazem, kompletne i wyczerpujące w tym zakresie.