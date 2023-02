Rozmawiamy z dostawcami gazu o dedykowanych ofertach dla różnych branż. Lada moment pojawi się kolejna dla właściwie wszystkich przedsiębiorców - zapowiedziała w piątek wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

MKiŚ rozmawia o nowych ofertach na gaz dla przedsiębiorców/ fot. Martin Adams on Unsplash

Wiceszefowa resortu klimatu i środowiska na antenie Polskiego Radia 24 była pytana o wsparcie dla innych branż w kontekście zapowiedzi dot. ograniczenia cen gazu dla piekarni i cukierni. Jak przekazała, zgodnie z jej wiedzą "lada moment pojawi się kolejna oferta dla właściwie wszystkich przedsiębiorców".

Pomoc dla przedsiębiorców

"My bardzo szeroko tę pomoc dedykujemy. Ministerstwo rozwoju przygotowało pomoc dla energochłonnych przedsiębiorstw. Tutaj będzie można wnioskować lada moment do Narodowego Funduszu (NFOŚiGW - PAP), który będzie operatorem, o dotacje w tym zakresie - tego PKD nie udało się nam w tym ująć" - powiedziała wiceminister.

"Rozmawiamy również z dostawcami gazu, z tymi, którzy sprzedają, dostarczają gaz, żeby takie dedykowane oferty były dla innych branż. Ciepłownictwo jest objęte ofertą największego dostawcy gazu z maksymalną ceną 400 zł z tą długoterminową umową, która gwarantuje rozłożenie tych należności" - powiedziała Łukaszewska-Trzeciakowska. "Wiem, że na stole, lada moment pojawi się kolejna oferta dla właściwie wszystkich przedsiębiorców. Tu za wcześnie trochę na szczegóły, ale ona pewnie za chwilę w przestrzeni publicznej zabrzmi" - przekazała.

Pomoc dostosowana do potrzeb

Wiceminister zapewniła, że pomoc wprowadzana jest sekwencyjnie w miarę jak narastają potrzeby. "I tak obywateli, wszystkich Polaków objęliśmy pomocą właściwie we wszystkich możliwych źródłach ciepła chociażby, tak jak przyglądamy się małym i średnim (przedsiębiorstwom - PAP), energochłonnym; wiem, że dla producentów nawozów również jest dedykowana oferta - to we współpracy z ministerstwem rozwoju. Po kolei każdy z tych obszarów jest analizowany i gdzie tylko taka przestrzeń się pojawia, to pomagamy" - dodała.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie będą korzystać z obniżonych stawek za gaz do 200,17 zł za MWh. Pomoc dla małych, średnich rodzinnych piekarni wielopokoleniowych ma obowiązywać do końca roku; nie będzie ona dotyczyć wielkich sklepów sieciowych.