W ciągu trzech kwartałów br. wypłacono ponad 2 mld zł dodatków osłonowych, które trafiły do ponad 3,3 mln gospodarstw domowych - przekazał PAP resort klimatu i środowiska. Dodatek osłonowy był jednym z pierwszych rozwiązań tzw. tarczy antyinflacyjnej.

Ceny energii znacznie wpłynęły na inflację w 2022 roku/ fot. Lucas Kapla on Unsplash

Osłona przed cenami energii i gazu

Z końcem 2021 roku uchwalono ustawę o dodatku osłonowym, która była kluczowym elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej. Celem dodatku osłonowego, który wprowadzono 4 stycznia br. była ochrona mniej zamożnych gospodarstw domowych przed skutkami wzrostu cen energii elektrycznej i gazu.

Na pomoc finansową mogły liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekraczał 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.

Co z wypłatami dodatków osłonowych?

PAP skierowała pytania do resortu klimatu i środowiska ws. wypłat tych dodatków.

Ministerstwo przekazało, że to wojewodowie składają do resortu finansów informacje dotyczące liczby i wysokości wypłaconych dodatków osłonowych za dany kwartał do końca miesiąca następującego po ostatnim miesiącu tego kwartału. W związku z tym pełne podsumowanie wypłat dodatku osłonowego za wszystkie kwartały 2022 r., będzie dostępne na początku lutego 2023 r.

Resort dodał, że zgodnie z posiadanymi informacjami - za trzy kwartały - wypłacono dodatki w wysokości ponad 2 mld 32 mln 623 tys. zł i trafiły one do 3 mln 362 tys. gospodarstw domowych.

Dodatek osłonowy w podstawowej wysokości trafił do 1 755 123 gospodarstw domowych, a dodatek podwyższony do 1 606 877 domostw.

Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy był wypłacany w dwóch wysokościach - podstawowym i podwyższonym. Podwyższony dodatek przysługiwał tym, którzy swoje domostwa opalali węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Przy jednoosobowym gospodarstwie domowym, dodatek wynosił 400/500 zł, jeśli jej dochód nie przekroczy 2100 zł. Przy gospodarstwie 2-3 osobowym było to 600/750 zł, o ile dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. Przy gospodarstwie 4-5 osobowym 850 zł/1062,50 zł, jeśli dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. Natomiast, przy gospodarstwie 6 i więcej osobowym 1150 zł/1437,50 zł, jeśli dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można było składać do 31 stycznia 2022 r. wówczas ich wypłata była realizowana w dwóch ratach do 31 marca i do 2 grudnia oraz do 31 października - w tym wypadku wypłata całego dodatku miała być zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.