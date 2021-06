Morawiecki: Będziemy promować Mazowsze w Polskim Ładzie

- Włączenie całego Mazowsza poza wielką aglomeracją warszawską, w program Polska Wschodnia spowoduje, że tutaj popłynie dużo więcej środków - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Autor: PAP

Data: 14-06-2021, 13:17

Mateusz Morawiecki: Mazowsze to jeden z głównych kierunków, który będziemy promować w Polskim Ładzie. fot. PAP/Marcin Obara

Premier odwiedził w poniedziałek przedsiębiorstwo wielobranżowe Wikrusz, która wytwarza m.in. beton, prefabrykaty betonowe; wykonuje także roboty ziemne i drogowe.

W trakcie wizyty, szef rządu powiedział, że do powiatu węgrowskiego tylko w ostatnich dwóch latach wpłynęło ponad 90 mln zł z programu inwestycji lokalnych i rządowego programu inwestycji drogowych. "To przykład, że w ślad za naszymi obietnicami idą konkretne środki" - zaznaczył. Jak dodał, "w tym przypadku, w przypadku całego Mazowsza wschodniego, brakowało tu takich inwestycji w drogi gminne i drogi powiatowe. To jeden z głównych kierunków, który będziemy promować w Polskim Ładzie" - oświadczył Morawiecki.

Polski Ład - więcej pieniędzy dla Mazowsza

Podkreślił, że w programie Polski Ład wiele miejsca poświęcono na inwestycje lokalne i programy, których beneficjentami będą firmy takie, jak wizytowane przedsiębiorstwo.

W opinii Morawieckiego, bardzo ważną wiadomością dla całego Mazowsza jest również wynik negocjacji z Unią Europejską, dzięki którym uzyskano zgodę na włączenie "całego Mazowsza poza wielką aglomeracją warszawską, w program Polska Wschodnia". "Ta możliwość administracyjnego wydzielenia części Mazowsza spowoduje, że tutaj popłynie dużo więcej środków - dziesiątki milionów złotych - niż w poprzedniej perspektywie unijnej" - tłumaczył premier.

Jak dodał, "perspektywa unijna, Krajowy Plan Odbudowy, to jedno - to jest też część programu Polski Ład". "Polski Ład to zasadnicza propozycja zmiany dla Polski powiatowej, Polski gminnej" - wskazał. Wyraził zadowolenie z tego, że "ruszają programy, na które czekano od kilkudziesięciu lat", wymieniając m.in. program skanalizowania tej części Polski, która do tej pory nie była objęta infrastrukturą kanalizacyjną.

"Polski Ład - to jest solidność wykonania" - powiedział Morawiecki, jako przykład podając inwestycje drogowe. "Dzisiaj polskie wykonanie, to solidne wykonanie" - dodał.

Niemieckie firmy chwalą polską gospodarkę

Przypomniał, że kilka dni temu miał spotkanie z przedsiębiorcami niemieckimi i "bardzo wielu" przedsiębiorców niemieckich nie mogło się nachwalić tego, jak rozwija się gospodarka polska. "Z ich ust wielokrotnie usłyszałem, że polska gospodarka to solidność, to solidne wykonanie i wysoka jakość. I to jest piękne, że firmy, takie, jak ta (...) w powiecie węgrowskim, mogą zatrudniać nowych pracowników, że przechowały zatrudnienie przez trudny rok i miesiące pandemii" - tłumaczył szef rządu.

Zaznaczył jednak, że "pandemia nie jest jeszcze do końca zwalczona od strony epidemicznej - tu musimy zachować czujność".

"Ale ze strony gospodarczej, mogę jednoznacznie powiedzieć - przechowaliśmy wartość takich firm, jak ta. I przede wszystkim miliony miejsc pracy. I dzisiaj Polska jest gotowa do skoku gospodarczego. Polska ma środki, fundusze, swoje własne budżetowe fundusze" - wskazał premier.

Zaznaczył, że drogi w powiecie węgrowskim, czy program budowy instytucji lokalnych, odbywa się z funduszy budżetu krajowego.

"I dzięki temu, że te środki są, że udało się uszczelnić system finansowy w Ministerstwie Finansów, rozwój w najbliższych latach związany z Polskim Ładem, będzie rozwojem bardzo szerokim, w bardzo, bardzo wielu wymiarach"- zapewnił szef rządu.

Zdaniem premiera, "to jest dobra wiadomość przede wszystkim dla polskich pracowników, czyli dla polskich obywateli, bo w ślad za tym będą rosły wynagrodzenia i będą rosły kwalifikacje polskich pracowników i Polska będzie rozwijała się dużo bardziej równomiernie niż przez pierwsze 25 lat procesu transformacji"- wyjaśnił Morawiecki.

"Polski Ład to solidność, wiarygodność, rozwój, który ma dotrzeć do każdej gminy, każdego powiatu w Rzeczpospolitej. To jest nasza obietnica i z tej drogi nie zejdziemy"- zapewnił szef rządu.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 mkw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł.