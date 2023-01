Wiele wskazuje na to, że już od marca, kwietnia tego roku, będziemy mieli do czynienia z obniżającą się inflacją - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki odpowiadając na pytania internautów. Mówił też m.in. o dopłatach dla rolników i o kredytach hipotecznych.

Już od marca, kwietnia tego roku inflacja będzie się obniżać /fot. PAP

Premier zapowiada spadek inflacji

W poniedziałek na Facebooku premier Morawiecki odpowiadał na pytania internautów. Jedno z nich dotyczyło wysokiej inflacji w Polsce. Szef rządu pytany o to, kiedy inflacja zacznie się obniżać zaznaczył, że "nie jest jasnowidzem".

Wiele analiz i ekspertyz wskazuje na to, że już od marca, kwietnia tego roku, będziemy mieli do czynienia z obniżającą się inflacją. Będzie ona wyhamowana i w kolejnych miesiącach będzie dążyć w kierunku inflacji jednocyfrowej - powiedział.

Szef rządu przypomniał, że wprowadzone były tarcze antyinflacyjne i osłonowe, które złagodziły "ból inflacji".

Zwrócił uwagę, że inflacja jest ogólnoświatowym zjawiskiem. Jak ocenił, zakończenie wojny na Ukrainie sprawiłoby, że inflacja byłaby w szybszym trendzie spadkowym, bo spadłyby ceny surowców.

Dopłaty dla rolników

Premier był też pytany o nowy termin naboru dopłat do producentów trzody chlewnej i wysokości dopłat bezpośrednich dla rolników. Szef rządu przypomniał, że już się odbył jeden nabór wniosków o dopłaty do producentów trzody chlewnej, w tym do loch. Dodał, że kolejne programy będą kontynuowane. Zapewnił również, że 97 proc. polskich rolników, którzy mają gospodarstwa do 30 hektarów, a w przyszłości do 50 ha, "już dziś mają możliwość wyższych dopłat" bezpośrednich do hektara, niż unijni rolnicy.

"Zrobiliśmy to, zgodnie z obietnicą od tego roku rolnicy polscy mający gospodarstwa do 30 hektarów ma takie same, lub wyższe dopłaty bezpośrednie do hektara, niż średnia unijna" - podkreślił.

Wakacje kredytowe

Morawiecki odniósł się jeszcze do uwagi o wysokie raty kredytów hipotecznych przez drastyczny wzrost stóp procentowych.