Kiedyś kryzys się skończy i my przygotowujemy inwestycje, przygotowujemy - można powiedzieć - ziarno pod przyszłe plony - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: Kryzys kiedyś się skończy. fot. PAP

Morawiecki: Inwestycje sposobem na wyjście z kryzysu

"Inwestycje w tym trudnym czasie są kołem zamachowym, są motorem napędowym wyjścia z kryzysu. Nie wiemy jak ten kryzys będzie wyglądał, to jest kryzys globalny, kryzys który dotyka Europy dotyka Polski, kryzys (....) został zainicjowany przez agresję Rosji na Ukrainie" - powiedział premier.

Szef rządu przypomniał, że po agresji Rosji na Ukrainę doszło do gwałtownych wzrostów cen energii i paliw co doprowadziło do wzrostu inflacji we wszystkich europejskich krajach.

"Ale kiedyś kryzys się skończy i my przygotowujemy inwestycje, przygotowujemy - można powiedzieć - ziarno pod przyszłe plony. Infrastruktura drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna, światłowodowa, energetyczna jest warunkiem wstępnym przyciągnięcia inwestorów" - podkreślił premier.

Szef rządu powiedział, że prawdopodobnie w najbliższych kilku miesiącach zostaną ogłoszone na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.