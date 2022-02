Morawiecki ministrem finansów do momentu naprawy Polskiego Ładu

Do momentu naprawy (Polskiego Ładu - PAP), momentu na który wszyscy oczekujemy, choć to będzie pewien proces, on (Mateusz Morawiecki - PAP) będzie dalej ministrem finansów - powiedział Jarosław Kaczyński pytany o kandydaturę na stanowisko ministra finansów. "Ale nie jest to jeszcze w tej chwili rozstrzygnięte" - podkreślił wicepremier.

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego Mateusz Morawiecki pozostanie ministrem finansów do momentu naprawy Polskiego Ładu. / fot. PAP/Przemysław Piątkowski

7 lutego do dymisji podał się minister Finansów Tadeusz Kościński. Do czasu powołania nowego szefa resortu, pracami MF kieruje premier Mateusz Morawiecki.

Prezes PiS zaznaczył, że były kandydatury na stanowisko szefa resortu finansów. - Tu chodzi o osoby, które mają i spełniają świetnie inne zadania i wolały pozostać w miejscach, gdzie są. Jestem przekonany, że nie była to ucieczka od odpowiedzialności - zaznaczył.

Polsk Ład do poprawki

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu, zakładająca m.in. podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie zlikwidowano możliwość odliczania od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli dla osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł.

Na początku stycznia media informowały o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany, które mają - według nich - naprawić skutki wejścia w życie Polskiego Ładu. Chodzi m.in. o objęcie ulgą dla klasy średniej kolejne grupy podatników.