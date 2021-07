Morawiecki: od 2 lipca nabory w ramach programu Polski Ład

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w Borczu (woj. pomorskie) start rządowego funduszu Polski Ład. O pieniądze z tego funduszu będzie można się ubiegać już od 2 lipca!

Autor: PAP

Data: 02-07-2021, 08:26

Mateusz Morawiecki ogłasza Nowy Ład; fot. PAP/Marcin Gadomski

Podczas konferencji w Borczu na Kaszubach szef rządu podkreślał, że tak jak faktem stał się program 500 plus, tak jak faktem stał się bardzo udany, stworzony z niczego system szczepień, takim samym faktem stanie się Polski Ład, który będzie realizowany.

Nowy Ład a system podatkowy

Premier przypomniał założenia Polskiego Ładu, m.in. zawarte w nim rozwiązania podatkowe. "Poprzez najwyższą kwotę wolną budujemy bardziej sprawiedliwy system podatkowy" - podkreślał Morawiecki. Dzięki temu, dodał, dla 65 proc. emerytów emerytura będzie bez podatku.

Morawiecki podkreślał, że w niektórych regionach są jeszcze "białe plamy" niedoinwestowania. "Ten deficyt rozwojowy będziemy nadrabiać w bardzo szybkim tempie dzięki funduszowi Polski Ład" - mówił.

Przypomniał, że w ramach negocjacji europejskich wynegocjowaliśmy największy fundusz dopłat do polskiego ładu - 770 mld zł. To będą pieniądze, mówił, na cele kulturowe, na urządzenia sportowe, baseny, boiska, na szkolnictwo i edukację.

"O wszystko to będzie można się ubiegać już od jutra. Tutaj z Kaszub ogłaszam start rządowego funduszu Polski Ład" - powiedział premier. Dodał, że to "program w pilotażowej transzy możliwy do 20 miliardów złotych".

Nowy Ład - nabór

"W najbliższych kilka tygodni rozpoczynamy nabór do 20 miliardów złotych i finansowanie inwestycji do 95 procent" - zapowiadał. To ostatnie, jak dodał, "to fundamentalna, rewolucyjna zmiana inwestycyjna".

"Dlaczego się na to zdecydowaliśmy? Żeby stworzyć perspektywy nowych miejsc pracy" - powiedział Mateusz Morawiecki. "Przy tym programie można sobie wyobrazić ile polskich firm(...) będzie mogło zatrudniać nowych pracowników. Polski Ład to setki tysiące nowych miejsc pracy" - dodał.