Ruska inflacja dokucza wszystkim, bo podrożał nie tylko węgiel, ale też pellet, czy olej opałowy. Dlatego też rząd przygotował program dopłat - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji "Chronimy Polaków”.

Morawiecki: Ruska inflacja dokucza wszystkim. fot. PAP

W konferencji podsumowującej okres zimowy i działania podejmowane przez rząd, poza premierem Morawieckim udział wzięli m.in. wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Szef rządu powiedział, że do przeszłości odchodzi zima, która była jedną z najtrudniejszych. "Mogła być jeszcze o wiele trudniejsza, gdyby nie działania, które podjęliśmy. Ta zima była niezwykle dużym wyzwaniem dla wszystkich moich rodaków, dla rządzących, dla samorządów. Działo się tak nie za sprawą wyjątkowo trudnych warunków meteorologicznych, bo bywały zimy cięższe. Działo się tak, ponieważ Putin rzucił na Ukrainę czołgi, a Europie wypowiedział wojnę energetyczną" - powiedział premier.

Morawiecki o cenach prądu i chleba

Jak zaznaczył, Putin wiedział, że bez surowców energetycznych łatwo jest doprowadzić do kompletnego chaosu. "Niektórzy na tym jego zamiarze, na tym jego pragnieniu chcieli budować swoją politykę. Niektóre media i opozycja, można rzec, grały w takim wyjazdowym przedstawieniu strachu właśnie Putina" - ocenił.

Jak dodał, "pamiętamy te ogromne strachy". "Przecież prąd miał być tak drogi, że w gospodarstwach domowych miał być wyłączony po godzinie 20. Tak straszyła opozycja; ludzie mieli zamarzać na ulicach, mieli zamarzać w swoich domach. Chleb miał być po 30 zł, a paliwo miało kosztować 10 zł. Takie były przepowiednie naszych oponentów politycznych. Węgla miało oczywiście nie być, gazu też miało zabraknąć i wszystkiego miało zabraknąć. Takie perspektywy roztaczali przed nami nasi przeciwnicy polityczni" - powiedział premier.

Szef rządu podkreślał, że rząd realizował rozmaite działania. W tym kontekście wskazał na liczne posiedzenia Komitetu Węglowego, na których dyskutowano kwestię ściągania do Polski brakującego węgla. "Wypełnialiśmy magazyny gazu, kupując go również z różnych kierunków świata. Pracowaliśmy nad specjalnymi schematami dla energii elektrycznej po to, żeby zamrozić cenę energii elektrycznej na poziomie poprzedniego roku 2022. I to się wszystko powiodło. To wszystko zrobiliśmy, aby w polskich domach ten wielki niepokój, ten wielki strach, który pojawił się na skutek działań propagandy rosyjskiej i propagandy naszych przeciwników politycznych, żeby był uśmierzony, żeby nie trzeba się było tym wszystkim aż tak bardzo niepokoić" - mówił.

Morawiecki o rosyjskim węglu i inflacji

Szef rządu dziekował samorządom pomagającym w dystrybucji węgla. Podkreślał też, że rząd najszybciej, jak tylko mógł, odciął rosyjski węgiel. "Parę miesięcy po tym, jak nałożyliśmy embargo, nasi przeciwnicy polityczni zaczęli nam to wypominać: +Po co to zrobiliście? Czy nie za wcześnie?+. To co, pytałem, chcieliście karmić ruską machinę wojenną, pytałem Tuska. Do dzisiaj nie odpowiedział na to" - mówił premier.

Zwracał też uwagę, że "ruska inflacja dokucza wszystkim", bo podrożał nie tylko węgiel, ale też pellet, czy olej opałowy. Dlatego też - mówił - rząd przygotował program dopłat. "W każdym przypadku staraliśmy się dopomóc" - podkreślał premier.

"My nie zostawiamy Polaków w potrzebie, nigdy nie zostawiamy ludzi samych sobie, to podstawowa różnica między nami a naszymi przeciwnikami politycznymi" - podkreślał. Jak stwierdził, rząd PO szczycił się tym, że był odporny na wołania o pomoc ze strony przedsiębiorców. "Oni byli odporni na te wołania. My oczywiście, zdając sobie sprawę z tego, jakim wielkim problemem, jakim wielkim dramatem jest ruska inflacja, nie byliśmy odporni na wołania żadnej branży" - stwierdził Morawiecki.

Morawiecki o pandemii i łańcuchach dostaw

Szef rządu wskazywał też, że kilka milionów polskich rodzin skorzystało z dodatków osłonowych, by "ta wysoka ruska inflacja, z którą mamy do czynienia, chociaż trochę mniej bolała".

"To jest nasz znak firmowy: kiedy dzieje się wokół nas bardzo źle, kiedy jeden kryzys goni drugi kryzys, my działamy" - zapewniał.

Morawiecki zwracał uwagę, że w ostatnich latach zmagaliśmy się z wieloma kryzysami, w tym pandemią, która zgasiła popyt i porwała łańcuchy dostaw. Jak dodał spowodowało to gwałtowne załamanie się płynności finansowej w firmach. Przypomniał, że rząd PiS wówczas natychmiast uruchomił Tarczę Finansową oraz Antykryzysową. "Uruchomiliśmy ją w rozmiarach do tej pory zupełnie niespotykanych - ponad 200 mld zł. Po to, aby ratować polskie miejsca pracy. I to się udało" - mówił.

Dodał, że potem przyszedł kryzys na granicy białoruskiej, który - jak powiedział - był pierwszym akordem wojny na Ukrainie. "W ciągu kilku miesięcy wybudowaliśmy zaporę, wysoki na ponad 5 metrów mur, który chroni Rzeczpospolitą Polską - przypomniał.

Morawiecki o kryzysie energetycznym

Morawiecki zwrócił też uwagę na kryzys energetyczny, który uderzył we wszystkie branże. "Postanowiliśmy działać natychmiast. Obniżyliśmy VAT na ciepło, na energię elektryczną, na gaz, na paliwo, ale nie tylko" - mówił dodając, że obniżono też VAT do zera na podstawowe produkty żywnościowe, czy nawozy.

Premier wskazywał też na kryzys uchodźczy wywołany wojną na Ukrainie. "Dzięki polskim sercom, polskim domom uniknęliśmy wielkiego kryzysu uchodźczego. A taki kryzys był wieszczony przez bardzo wielu w tamtym czasie" - zauważył.

"Wreszcie wielki kryzys gospodarczy, z którym się boryka cały świat. A jednak my, broniąc miejsc pracy w każdej branży, cały czas potrafimy utrzymać najwyższy poziom zatrudnienia w historii III RP i drugie najniższe bezrobocie w całej UE" - podkreślił.

Morawiecki zadeklarował jednocześnie, że "tak długo, jak będzie rządził rząd Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zostawimy Polaków bez pomocy". "My wierzymy, oczywiście, w wolny rynek, ale wiemy doskonale, że szczególnie w czasie zawirowań, w czasie chaosu, w czasie wielkich turbulencji gospodarczych na rynkach międzynarodowych, z którymi właśnie się teraz borykamy, rząd musi interweniować. Taka jest podstawowa różnica między rządem PiS a rządem PO" - podkreślił. "My jesteśmy rządem i obozem politycznym, który jest rządem aktywnym, pomaga Polakom wtedy, kiedy jest trudno. Wtedy, kiedy jest gorzej pomagamy jeszcze bardziej" - dodał.

Premier ocenił jednocześnie, że rząd Platformy Obywatelskiej był rządem "bezczynnym, leniwym, który szczycił się tym, że nie pomaga przedsiębiorcom".

Morawiecki dziękował też Polakom za wszystkie wysiłki. "Za to, co zrobiliście. Za to, że razem z samorządami, z różnymi ludźmi, którzy pracowali przy złagodzeniu skutków tej ruskiej inflacji i tego kryzysu energetycznego - udało się przejść tę trudną zimę. Wierzę, że już za miesiąc, za dwa zobaczymy pierwsze odczyty spadającej inflacji. Że spadać będą również ceny surowców energetycznych na świecie. To będzie oznaczało poprawę sytuacji gospodarczej, większy popyt na pracę, wyższe wynagrodzenia Polaków" - powiedział.

"Wierzę w to, że ten czas jest dużo bliżej, niż myślą nasi oponenci polityczni, wspierani przez media, które szaleją z bólu i z żalu, że niestety nie było takiego kataklizmu, jaki oczekiwali. Nie było, dlatego że nie siedzieliśmy z założonymi rękami, tylko podjęliśmy tę rękawicę i przystąpiliśmy do działań" - podkreślił premier.