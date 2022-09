Analizy, które dostajemy, mówią, że w IV kwartale zacznie się trend spadkowy inflacji - mówi we "Wprost" premier Mateusz Morawiecki. W I kwartale 2023 inflacja znowu zacznie rosnąć, bo będzie porównywana do I kwartału br., kiedy jeszcze była na niższych poziomach niż przed wojną na Ukrainie.

Zdaniem Mateusza Morawieckiego w IV kw. inflacja zacznie spadać, ale w I kw. 2023 znowu wzrośnie. / fot. PAP/Tomasz Wiktor

Premier odnosząc się do inflacji, wskazał, że analizy, które dostaje, "mówią, że w czwartym kwartale zacznie się trend spadkowy". "Ale uwaga, w pierwszym kwartale przyszłego roku inflacja znowu zacznie rosnąć. Bo będzie porównywana do pierwszego kwartału tego roku, kiedy jeszcze była na niższych poziomach niż przed wojną na Ukrainie" - dodał szef rządu.

Morawicki o walce rządu z inflacją

Dopytywany, czy inflacja nie zacznie wzrastać przez dodatki osłonowe, które szykuje rząd, odparł: "My chcemy jednocześnie utrzymać wzrost gospodarczy i złagodzić skutki inflacji. A w tym samym czasie zmniejszyć napięcia inflacyjne. To są trzy cele, które są ze sobą do pewnego stopnia niełatwe do pogodzenia. Ale właśnie na tym polega polityka".