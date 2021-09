MRiPS chce uregulowania zasad pracy zdalnej do końca roku

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce, aby zasady dotyczące pracy zdalnej zostały uregulowane ustawowo do końca roku - powiedział podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach sekretarz stanu w MRiPS Stanisław Szwed.

Autor: PAP

Data: 21-09-2021, 16:47

- Do tej pory nie mieliśmy uregulowań dotyczących pracy zdalnej, mieliśmy w kodeksie pracy telepracę i szybko dokonaliśmy pewnego obejścia – w czasie pandemii zastosowaliśmy pracę zdalną i myślę, że skutecznie, ona się sprawdziła. Teraz oczywiście chcemy to uregulować ustawowo, jesteśmy w tej chwili na etapie przed Komitetem Stałym Rady Ministrów. To jest potrzebne rozwiązanie – powiedział Szwed podczas panelu.

Co dalej z pracą zdalną?

-Bardzo mocno odpowiada mi praca hybrydowa - ważne jest, żebyśmy dali taką możliwość. Tak jak w pandemii jest możliwość wysłania ludzi na pracę zdalną przez pracodawcę, tak chcemy uregulować to już po okresie pandemii – żeby była możliwość zarówno zawierania porozumienia ze związkami zawodowymi, określenie tego w regulaminie, ale też danie pracownikowi pewnego wyboru. Mam nadzieję, że do końca roku rozwiązania dotyczące tego zagadnienia zostaną uregulowane – dodał.

Po ostatnich zmianach w strukturze resortów dział "praca" wrócił po prawie rocznej przerwie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W maju Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - które wówczas zajmowało się tym działem - skierowało do konsultacji projekt ustawy dotyczący pracy zdalnej. Resort informował wówczas, że praca zdalna miałaby zacząć funkcjonować na stałe po trzech miesiącach od ustania stanu zagrożenia epidemicznego.