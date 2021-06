MSZ przygotował "Poradnik kibica" na Euro

11 czerwca 2021 r. startują Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020. Z tej okazji Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało "Poradnik kibica". Znajdują się tam informacje m.in. o zasadach wjazdu i pobytu w poszczególnych krajach goszczących Euro 2020.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej zostały przeniesione na 2021 r. z powodu pandemii Covid-19.

Tym samym zmieniły się - w stosunku do planu z ubiegłego roku - miejsca, w których zawodnicy będą rozgrywać mecze.

Reprezentacja Polska zagra pierwszy mecz 14 czerwca o godz. 18.00 z reprezentacją Słowacji w Sankt Petersburgu, 19 czerwca o godz. 21.00 z reprezentacją Hiszpanii w Sewilli oraz 23 czerwca o godz. 18.00 ze Szwecją ponownie w Sankt Petersburgu.

Kolejne mecze biało-czerwoni mogą zagrać w Glasgow lub Kopenhadze. W gronie miast-gospodarzy znalazły się również Budapeszt, Londyn, Baku, Monachium, Rzym, Amsterdam, Bukareszt.

Poradnik kibica na Euro 2020

"Poradnik kibica" MSZ można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/rosja/euro-2021---poradnik-kibica.

W poradniku znalazły się w nim m.in. numery telefonów i dane do kontaktu z polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi oraz lokalnymi służbami.

Kibice z Polski, którzy planują odwiedzić Sankt Petersburg, w którym reprezentacja zagra ze Słowacją i Szwecją muszą wyrobić "paszport kibica", dzięki któremu będą mogli wjechać na terytorium Rosji bez wizy. Wniosek składa się na oficjalnej stronie internetowej www.fan-id.ru. Lokalne służby będą wymagały wydrukowanej i zalaminowanej wersji paszportu. Paszport będzie ważny od 29 maja do 2 lipca na wjazd do Rosji oraz od 29 maja do 12 lipca na wyjazd. Będzie można odebrać je w centrach dystrybucji w Moskwie i Sankt Petersburgu.

Kibice z Polski będą musieli okazać dokument medyczny potwierdzający negatywny wynik testu na obecność koronawirusa metodą PCR wykonany nie wcześniej niż 72 godz. przed przyjazdem. Konieczne będzie również wypełnienie odpowiedniego formularza.

Z olei w Rosji kibice będą musieli mieć ze sobą kartę migracyjną, którą otrzymają na granicy. To dowód legalnego przekroczenia granicy. Każdy z kibiców, który będzie przebywał w Rosji ponad 7 dni w innym miejscu niż hotel, musi spełnić obowiązek meldunkowy za pośrednictwem oddziałów Służby Migracyjnej.

Polska na Euro 2020

Jedyny mecz fazy grupowej biało-czerwoni poza Sankt Petersburgiem zagrają w hiszpańskiej Sewilli. Żeby wjechać do Hiszpanii kibice będą musieli posiadać ważny dokument osobisty (wystarczy dowód osobisty), wypełniony formularz sanitarny na stronie internetowej www.spth.gob.es lub przez aplikację mobilną SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH oraz zaświadczenie o przyjęciu pełnego szczepienia przeciw COVID-19 lub negatywnym wyniku testu lub przebyciu COVID-19.

MSZ przypomina, że w Hiszpanii wymagane są testy na obecność koronawirusa metodą PCR lub testy antygenowe. Zaświadczenie o wyniku musi być jednak przetłumaczone na język hiszpański, angielski, francuski lub niemiecki.

W całej Hiszpanii obowiązkowe jest noszenie maseczki ochronnej: w przestrzeni publicznej otwartej, w przestrzeni publicznej zamkniętej, w środkach transportu publicznego (dotyczy także podróżujących pojazdami przeznaczonymi do przewozu do 9 osób, jeśli osoby te nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym). Zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ochronnej są m.in. dzieci do 6. roku życia, osoby posiadające schorzenia układu oddechowego, osoby z niepełnosprawnością i posiadające trudności w samodzielnym odkrywaniu lub zakrywaniu ust i nosa, osoby uprawiające sport indywidualny na wolnym powietrzu. Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczki ochronnej grozi mandat w wysokości do 100 euro.