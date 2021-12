Na prezenty wydamy ok. 50-100 zł na osobę. Idą święta!

Na świąteczne prezenty polscy konsumenci zamierzają wydać od 50-100 zł na osobę i obdarują nimi średnio trzy-cztery osoby - wynika z badania UCE Research i Grupę Blix. Polacy obdarują najbliższych zabwkami, kosmetykami, słodyczami i książkami.

Z badania wynika, że 29 proc. Polaków zamierza przygotować prezenty świąteczne średnio dla czterech-pięciu osób. A co piąty pytany obdaruje sześciu-siedmiu bliskich. Podobny odsetek pytanych wskazało na dwie-trzy osoby do obdarowania, natomiast 15 proc. respondentów przygotuje podarunki dla więcej niż 10 osób. Co dziesiąty Polak zadeklarował osiem-dziewięć osób do obdarowania, 2 proc. chce wręczyć upominek jednej osobie, a tylko 1 proc. Polaków nie kultywuje tej tradycji.

Na prezenty wydamy ok. 50-100 zł na osobę.

Krzysztof Łuczak z Grupy Blix, typowe polskie gospodarstwo domowe zamieszkują średnio trzy osoby. Polacy planują zatem dać prezenty swoim domownikom oraz bliskim, z którymi spotkają się w Wigilię lub w same święta.

Łuczak wskazał, że w badaniu respondenci zadeklarowali też kwoty, jakie przeznaczą na prezenty dla jednej osoby. "43 proc. wyda na świąteczny upominek od 50 do 100 zł, co czwarty zadeklarował przedział 101-200 zł na pojedynczy prezent, a 17 proc. pytanych zadeklarowała kwotę do 50 zł. 4 proc. respondentów jeszcze nie wie, ile pieniędzy przeznaczy na ten cel. Tylko 2 proc. Polaków deklaruje kwotę wyższą niż 500 zł na osobę" - podał ekspert.

Porównując tegoroczne i ubiegłoroczne deklaracje konsumentów, można zauważyć, że największy spadek dotyczy kwoty 51-100 zł. "W zeszłym roku 47 proc. Polaków chciało tyle wydać na prezent, w tym - 43 proc. W tym roku o 4 p.p. więcej Polaków zapowiedziało, że wyda mniej niż 50 zł na prezent. Może to być powiązane z przysłowiowym zaciskaniem pasa i decyzją badanych o ograniczeniu wydatków" - ocenił ekspert.

Święta 2021 - Polacy znajdą pod choinką książki, zabawki, perfumy, słodycze

Z badania wynika, że 45 proc. respondentów zamierza zrobić część zakupów online, a resztę - stacjonarnie. 33 proc. ankietowanych będzie szukało upominków tylko w placówkach stacjonarnych, a 17 tylko w sklepach internetowych.

Pytani wskazali również kategorie, w których zamierzają kupić świąteczne prezenty. Aż 64 proc. pytanych wskazało na zabawki, na kosmetyki 52 proc. ankietowanych, tyle samo na słodycze. Na ubrania wskazało 40 proc. pytanych. Co trzeci respondent planuje podarować bliskim perfumy oraz książki, a co piąty wskazał na artykuły domowe.