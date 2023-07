Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 19 lipca przedstawiła oficjalne polskie tłumaczenie najnowszej wersji dokumentu pt. "Ogólne zasady higieny żywności". Dokument zawiera rozdział dotyczący systemu HACCP, na który szczególnie czekali polscy przedsiębiorcy.

IJHARS przedstawiła polskie tłumaczenie dokumentu "Ogólne zasady higieny żywności"

Podczas przedstawienia dokumentu "Ogólne zasady higieny żywności", które odbyło się w siedzibie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz, podkreślił, że w ostatnich miesiącach bardzo wielu przedsiębiorców zwracało się do Inspekcji z zapytaniem o oficjalną, polską wersję językową wspomnianego dokumentu.

– Z satysfakcją zorganizowaliśmy i udostępniamy oficjalne polskie tłumaczenie najnowszej wersji dokumentu pt. "Ogólne zasady higieny żywności" wraz z rozdziałem obejmującym system HACCP, który został przyjęty przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w całości w 2022 r. Mamy nadzieję, że publikacja polskiego tłumaczenia tego dokumentu pomoże rodzimym przedsiębiorcom i specjalistom z branży spożywczej w jeszcze lepszym zarządzaniu jakością oraz bezpieczeństwem żywności na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego – mówi Przemysław Rzodkiewicz, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dokument "Ogólne zasady higieny żywności" a system HACCP

W dokumencie znajduje się rozdział obejmujący system HACCP - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (od ang. Hazard Analysis and Critical Control Points), który skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, ograniczania zagrożeń i ustalenie działań naprawczych.

Jak czytamy we wstępie do omawianego dokumentu:

"Skuteczne praktyki w zakresie higieny żywności są kluczowe dla uniknięcia niekorzystnych dla zdrowia ludzkiego i gospodarki konsekwencji chorób przenoszonych przez żywność, uszkodzeń ciała powodowanych przez żywność oraz psucia się żywności. Każdy, w tym producenci surowców, importerzy, wytwórcy i przetwórcy, podmioty prowadzące magazyny/logistykę żywności, osoby zajmujące się żywnością, detaliści i konsumenci, są odpowiedzialni za zapewnienie, że żywność jest bezpieczna i nadaje się do spożycia. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze powinny znać i rozumieć zagrożenia związane z produkowaną, transportowaną, przechowywaną i sprzedawaną przez nie żywnością, a także środki wymagane do kontroli tych zagrożeń istotne dla ich działalności, aby żywność docierająca do konsumentów była bezpieczna i nadawała się do spożycia".

Cel ogólnych zasad higieny żywności – ochrona interesów konsumentów

W spotkaniu wzięli udział Agnieszka Sudoł, Zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Ekspert ds. bezpieczeństwa żywności (z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego lub SGGW) - prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, z Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności SGGW.

– Ogólne zasady higieny żywności wraz z HACCP zostały opracowane przez ekspertów po to, aby chronić interesy konsumentów, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności. Stosowanie tych standardów pomaga więc w budowaniu dobrej marki żywności, ale pozwala też zapobiegać stratom i marnowaniu żywności. Faktem jest, że wspomniany dokument nakłada liczne obowiązki na przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej i gastronomicznej, ale jednocześnie daje im też niezbędny know how i gotowe narzędzia do zastosowania – powiedziała prof. Danuta Kołożyn-Krajewska, ekspert ds. bezpieczeństwa żywności z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie.

Pełna wersja dokumentu pt. „Ogólne zasady higieny żywności” dostępna będzie na stronie IJHARS, we czwartek 20 lipca 2023 r. o godz. 12.00 w sekcji Aktualności.