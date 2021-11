Nadchodzi wariant omikron. Rząd zaostrza limity

Ze względu na pojawienie się wariantu koronawirusa Omikron, rząd zaostrza limity osób w miejscach publicznych i sklepach od 1 grudnia.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 29-11-2021, 15:30

Omikron. Rząd zaostrza limity m.in. w gastronomii. fot. MZ

Omikron. Rząd zaostrza limity

Od 1 do 17 grudnia 2021 r. rząd zdecydował się zmniejszyć obowiązujące do tej pory limity osób, które mogą wejść do miejsc użyteczności publicznej:

W gastronomii, hotelach, placówkach kultury, cyrkach, kościołach, basenach i aquaparkach limity 75 proc. osób zostają zmniejszone do 50 procent.

Zgromadzenia i uroczystości (wesela, komunie, dyskoteki) - limit zmniejszony z 150 do 100 osób;

Wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit zmniejszony z 500 do 250 osób;

Siłownie, kluby, muzea, hazard - limit zmniejszony z 1 osoby na 10 mkw. do 1 osoby na 15 mkw.

Limit obłożenia do 1 os. na 15 m kw. dotyczyć będzie również handlu.

Niedzielski: Dynamika czwartej fali spada

Podczas poniedziałkowej konferencji minister Niedzielski ocenił, że dynamika liczby zachorowań w ramach IV fali się zmniejsza.

- W dwóch województwach widzimy już wyraźne spadki: to lubelskie i podlaskie. Na Mazowszu też wyraźnie pandemia hamuje. W pozostałych regionach mamy kontynuacje wzrostów. Niepokoi nas sytuacja na Śląsku, gdzie dynamiki wciąż są duże. Jesteśmy w apogeum czwartej fali - dodał.

W ocenie Niedzielskiego nowy wariant koronawirusa - omikron może być game changerem całej strategii walki z pandemią na świecie.

- Zupełnie zmienia to, czego się spodziewaliśmy - wskazał.

Czym jest omikron?

Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wyjaśnił, czym jest omikron - nowa mutacja koronawirusa.

- Jest to sytuacja alertowa, ale nie nietypowa. Spodziewaliśmy się, że będzie dochodziło do powstawania nowych wariantów. Potencjalne zagrożenie jest poważne, bowiem wariant omikron zawiera blisko 30 mutacji. To bardzo nietypowe, bo dotychczasowe mutacje miały tylko kilka zmian modyfikacji białek S, które są kluczowe jeśli chodzi o wnikanie w komórki organizmu. Tak duża modyfikacja zwiększa ryzyko zakaźności i omijania przeciwciał - dodał.

Juszczyk zaznaczył, że w przypadku poprzednich mutacji: alfa i delta czas od pierwszych sygnałów do upowszechnienia powyżej 80 proc. zachorowań wyniósł od 2-4 miesięcy.

- Podstawową rekomendacją instytucji jest szczepienie, dzięki któremu możemy zyskać dodatkową tarczę - dodał.

Omikron. Nowa mutacja koronawirusa

Adam Niedzielski wskazał, że nowa mutacja została oceniona przez WHO jako mutacja ryzykowna.

- To zmienia nasze podejście do dalszej walki z pandemią. Musimy docenić wagę tego zjawiska. W związku z tą sytuacją przygotowaliśmy pakiet alertowy obostrzeń - dodał.

Wariant omikron. Rząd prezentuje pakiet alertowy

Pakiet alertowy ma dwa elementy. Po pierwsze, uszczelnienie granic. Rząd wydał zakaz lotów do 7 krajów, m.in. Botswany, Eswatini, RPA, Zimbabwe czy Lesotho. Osoby wracające z tych krajów będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni bez możliwości zwolnienia testem.

Pakiet przewiduje także zmianę zasad dla osób, które podróżują do Polski z krajów non-Schengen. To wydłużenie kwarantanny do 14 dni z możliwością zwolnienia dopiero od 8 dnia po teście PCR.