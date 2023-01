Największym obecnie wyzwaniem polskiego rolnictwa jest stabilizacja - powiedział PAP wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, który wziął udział w otwarciu polskiego stoiska na targach rolno-spożywczych "Zielony Tydzień" (Internationale Gruene Woche), które rozpoczęły się w piątek w Berlinie.

Największym wyzwaniem polskiego rolnictwa jest stabilizacja /fot. PAP

Rolnictwo potrzebuje stabilizacji

Stabilizacja cen związana choćby ze zbożem napływającym z Ukrainy, rynków zbytu, ale też stabilizacja po stronie kosztów, czyli koszty nawozów, paliwa. To chyba w tym czasie powinno być słowo najważniejsze: stabilizacja - odpowiedział wicepremier pytany przez PAP o największe wyzwanie dla polskiego rolnictwa.

Promocja polskiej żywności

"Jeszcze nie zdążyłem nic obejrzeć poza polskimi stoiskami, na razie tylko doceniam polskie stoiska i polskie wyroby, mam nadzieję, że będę miał chwilę czasu, żeby przejść dalej" - mówił PAP minister Kowalczyk. "Samo przedsięwzięcie rzeczywiście jest bardzo okazałe, jest tu mnóstwo ludzi, mnóstwo konsumentów. Jestem dumny, że polskie stoiska wyglądają tak pięknie i cieszą się takim zainteresowaniem berlińczyków. Nie tylko oglądają, ale także jedzą i to ze smakiem, miny zadowolone, więc okazuje się, że Polska smakuje, zgodnie z tym hasłem, które jest tutaj umieszczone" - stwierdził minister w kontekście hasła polskiego stoiska, które brzmi "Polen Schmeckt" (Polska smakuje).

Wcześniej podczas briefingu prasowego minister podkreślił, że "targi to znakomita okazja do wielu spotkań, również spotkań politycznych. Jutro (w sobotę) będzie szczyt ministrów rolnictwa z wielu krajów. Dziś (piątek) jest okazja do spotkań bilateralnych, które pozwalają na promowanie polskiej żywności, na zachęcanie do tego, żeby polska żywność mogła być eksportowana do wielu krajów świata".

Spotkanie ministrów rolnictwa

Najważniejsze spotkanie, które odbyło się przed chwilą, to było spotkanie w gronie krajów, które są w Unii Europejskiej, ale jednocześnie są krajami graniczącymi z Ukrainą - poinformował Henryk Kowalczyk.

W tym spotkaniu uczestniczyli ministrowie rolnictwa Czech, Węgier, Rumunii, Bułgarii. "Wspólnie mówiliśmy o sytuacji pomocy dla Ukrainy, ale pomocy takiej, która by nie destabilizowała rynków naszych krajów. Takie zjawiska obserwowane są w Polsce, obserwują je również pozostałe kraje przygraniczne. Stąd między innymi inicjatywa Polski, aby ten temat wpływu przewozu ukraińskiego zboża przez te kraje i wpływu na wewnętrzny rynek tych krajów był przedyskutowany na forum Unii Europejskiej. Stąd wniosek Polski o zajęcie się tym tematem na najbliższym posiedzeniu rady ministrów rolnictwa Unii Europejskiej".

Pomoc Ukrainie

Wicepremier podkreślił: "Chciałem, aby ten temat był poparty również przez wszystkie kraje przygraniczne i taką deklarację poparcia uzyskaliśmy. Padło wiele pomysłów, jak można temu zaradzać, jak tym tematem się zająć. Tak więc to spotkanie bardzo owocne, potrzebne, abyśmy mogli wspólnie, jako kraje UE graniczące z Ukrainą, pomagać jej skutecznie, jednocześnie zabezpieczając rynki lokalne przed destabilizacją. To jest niezwykle istotne w obecnej chwili, ale też bardzo ważne na przyszłość, bo tak naprawdę nie wiadomo, kiedy sytuacja na Ukrainie się ustabilizuje. Życzymy Ukrainie jak najszybszego zakończenia wojny, ale musimy być przygotowani na wszystkie ewentualności".

W piątek rozpoczęły się w Berlinie targi rolno-spożywcze "Zielony Tydzień" (Internationale Gruene Woche) - po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemia koronawirusa znowu z udziałem odwiedzających. Potrwają do 29 stycznia.