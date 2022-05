Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski rekordowo wysoki

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w 2021 r. był rekordowo wysoki i wyniósł 24,8 mld dolarów. To wzrost o 82 proc. – podano w analizie Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Autor: PAP

Data: 05-05-2022, 08:35

Polska skorzystała na światowym trendzie skracania łańcuchów dostaw w związku z pandemią i wojną handlową USA-Chiny; fot. unsplash

Inwestycje zagraniczne w Polsce

"Polska była 14. na świecie i 3. w UE za Niemcami i Szwecją pod względem wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w 2021 r. Napływ inwestycji był rekordowo wysoki i wyniósł 24,8 mld dolarów. Napływ BIZ do Polski wzrósł w 2021 r. o 82 proc., a w porównaniu z 2019 r., czyli przed pandemią, o 86 proc." - podano w analizie Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Wcześniej najwyższy napływ inwestycji Polska odnotowała w 2007 r. w wysokości 19,9 mld dolarów. Po wynikach z 2021 r. skumulowana wartość inwestycji zagranicznych w Polsce wyniosła 269 mld dolarów, czyli 40 proc. Jak dodano, czyni to Polskę 16. gospodarką świata pod względem wartości skumulowanych BIZ.

"Wg danych OECD, napływ BIZ na świecie wzrósł o 57 proc. w 2021 r., o 17 proc. wobec poziomu sprzed pandemii. Na czele najważniejszych kierunków są: USA, Chiny, Kanada i Brazylia" - wskazano w analizie PIE.

Dodano w niej, że według raportu FDI Markets, w latach 2019-2021 inwestorzy zagraniczni w Polsce przyczynili się do utworzenia 339 tys. miejsc pracy, najwięcej w Europie. Stanowiło to 19 proc. wszystkich wykreowanych dzięki BIZ miejsc pracy w regionie. Liczba projektów inwestycyjnych typu greenfield (tworzących nowe podmioty gospodarcze) wzrosła w Polsce r/r o 11 proc. - do 423. Był to 6. wynik na świecie i 4. w Europie.

Polska skorzystała na skracaniu łańcuchów dostaw

"Rekordowe wyniki Polski w 2021 r. potwierdzają, że Polska korzystała na światowym trendzie skracania łańcuchów dostaw w związku z pandemią i wojną handlową USA-Chiny. Wcześniej PAIH informował o rekordowych wynikach za 2021 r. Przy wsparciu tej agencji do Polski trafiły inwestycje o wartości 3,5 mld EUR, najwięcej w historii (o 700 mln EUR więcej niż w 2019 r.)" - oceniono w analizie PIE.

Wskazano w niej również, że jednocześnie doszło do załamania PIB, czyli Polskich Inwestycji Bezpośrednich, których odpływ zmniejszył się dziesięciokrotnie w stosunku do 2019 r. i sześciokrotnie w stosunku do 2020 r.