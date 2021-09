Nastroje w branży spożywczej przestały się poprawiać

– Nastroje producentów żywności nie są już zdeterminowane pandemią. Optymizm studzą inne zjawiska, w tym m.in. rosnące koszty oraz niepewność w otoczeniu regulacyjnym – mówi Dariusz Chołost, General Manager ośrodka Food Research Institute, opracowującego Index FRI.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 20-09-2021, 11:35

Branża spożywcza ma wiele obaw o przyszłość; fot. shutterstock

Index FRI

W sierpniowej, siódmej fali Indexu FRI odzwierciedlającego nastroje menedżerów firm spożywczych, widać nie tylko stabilizację samego wskaźnika, ale również zbliżone do poprzednich oceny w zakresie poszczególnych aspektów działania przedsiębiorstw.

Pod koniec sierpnia b.r. sytuację swojej firmy jako dobrą oceniało 62 proc. menedżerów vs. 60 proc. na koniec czerwca. Porównywalne wyniki przyniosła także ocena wielkości produkcji: w porównaniu do sytuacji sprzed roku, produkcja wzrastała w 50 proc. firm, była taka sama w 38 proc. przedsiębiorstw, zaś w 12 proc. spadała. Trzy miesiąc temu wyniki były na poziomie 49 proc., 36 proc. i 15 proc.

W poprzedniej, majowej fali Indexu FRI, wśród menedżerów firm spożywczych, w porównaniu do lutego, bardzo wyraźnie przybyło optymistów (o 8 p.p.) i jednocześnie znacząco ubyło pesymistów (o 10 p.p.). Obecna, sierpniowa fala Indexu, nie przyniosła już właściwie żadnych zmian w stosunku do maja – a to oznacza, że ochłodzenie nastrojów jest bardzo wyraźne. Poprawę sytuacji w firmie w ciągu kolejnych 3 miesięcy przewiduje 34 proc. menedżerów (w maju było to 37 proc.), pogorszenie sytuacji – 11 proc. (w maju – 10 proc.) a stabilizację – 55 proc. (w maju – 53 proc.). Te same nastroje widać w przewidywaniach na kolejne 6 miesięcy.

– Choć co do zasady koniunktura gospodarcza w Polsce jest dobra a większość prognoz zakłada w tym roku wzrost gospodarczy na poziomie ok. 5 proc., to otoczenie rynkowe wysyła też branży spożywczej niepokojące sygnały. W sierpniu br. inflacja wyniosła 5,5 proc. i sięgnęła poziomu nienotowanego od 20 lat.

– Wzrost cen to bardzo namacalne zjawisko i studzi optymizm konsumentów. Co prawda żywność jest podstawowym dobrem, ale w dłuższym terminie, przy ograniczonych budżetach domowych, konsumenci mogą zacząć wybierać marki tańsze, bez wartości dodanej, w którą przecież wiele marek spożywczych bardzo mocno inwestuje, ponieważ daje to przestrzeń do wyższych marż – mówi Dariusz Chołost z Food Research Institute.

Bolączka kosztów jest widoczna w wynikach Indexu FRI już od 3 kwartałów. W szóstej, majowej fali badania odsetek menedżerów wskazujących na rosnące koszty produkcji wynosił 80 proc. W fali siódmej było to mniej (76 proc.), ale aż o 3 p.p. wzrósł odsetek firm raportujących „dużo wyższe koszty” (19 proc. vs. 16 proc. w maju). Rosną przede wszystkim koszty pracy, które często stanowią barierę dla dalszych inwestycji i które w kolejnym roku będą dalej rosły w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia / minimalnej stawki godzinowej.

Menedżerów niepokoją także inne zjawiska. Pandemia nadal jest ryzykiem, ale ma coraz mniejsze znaczenie. Co więcej, według Dariusza Chołosta, wiele firm zyskała pewność co do własnych możliwości radzenia sobie w skrajnie trudnych warunkach oraz jest do nich operacyjnie przygotowana.

Dodatkowo dobre nastroje – nie tylko w sektorze spożywczym – tonuje wizja wzrostu obciążeń fiskalnych firm w ramach Polskiego Ładu. – Kolejna, ósma fala Indexu FRI, będzie według nas papierkiem lakmusowym oceny Polskiego Ładu przez producentów żywności – podsumowuje Dariusz Chołost.