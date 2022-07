Nawozy 2022: Czy będą kolejne wzrosty cen?

Autor: PAP

Data: 27-07-2022, 12:34

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi wyraził obawę o niekontrolowany wzrost cen nawozów a także zbóż w okresie jesienno-zimowym.







Nawozy 2022: Będą kolejne wzrosty cen jesienią?/ fot. za farmer.pl

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przyznał, że martwi się, iż w sezonie jesienno-zimowym pojawią się niekontrolowane wzrosty cen zbóż ze względu na fakt, że na światowym rynku zbóż może ich zabraknąć.

Jego zdaniem obecne wzrosty cen zbóż to "chwilowa satysfakcja" ich producentów, ale już nie dla hodowców zwierząt, którzy ponoszą wysokie koszty produkcji.

Nawozy 2022 - czy czekają nas kolejne wzrosty cen?

Szef resortu rolnictwa wskazał również problem związny z "wysokimi cenami gazu i z tym związane ceny nawozów".

"Na to też nie mamy wpływu. Na razie ceny się ustabilizowały (...) na bardzo wysokim poziomie. Jeśli dalej te ceny szłyby do góry, to może rzeczywiście być niebezpieczeństwo".

Minister zauważył, że już obecnie niektóre zakłady nawozowe np. w Norwegii zaprzestały produkcji ze względu na cenę gazu. "Polskie zakłady produkują nawozy cały czas, ale ceny są rzeczywiście duże" - przyznał Kowalczyk.