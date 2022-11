Szczyt inflacji będzie przypadać na pierwsze miesiące 2023 r., a od marca ma zacząć silnie spadać - powiedziała w poniedziałek wiceprezes NBP Marta Kightley. Dodała, że na koniec przyszłego roku inflacja ma być jednocyfrowa.

NBP: inflacja zacznie silnie spadać od marca /fot. PTWP

Czy faktycznie inflacja zacznie spadać?

Wiceprezes NBP pytana w poniedziałek w Polsat News o szczyt inflacji przyznała, że zgodnie z projekcją lipcową, ten szczyt miał nastąpić w tegoroczne wakacje. Poinformowała, że wkrótce po najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) - odbędzie się ono w środę 9 listopada - opublikowana ma zostać listopadowa projekcja banku dotycząca inflacji. Zgodnie z nią, szczyt wzrostu cen ma nastąpić na początku przyszłego roku, a od marca inflacja ma zacząć gwałtownie spadać, by na koniec roku osiągnąć poziom jednocyfrowy.

Z tej projekcji będzie wynikało, że szczyt inflacji prawdopodobnie będzie przypadał na pierwsze miesiące przyszłego roku (...) Natomiast dobra informacja jest taka, że inflacja będzie od marca przyszłego roku silnie spadać i na koniec przyszłego roku zobaczymy jednocyfrową inflację - powiedziała Kightley.

Dochodzimy do szczytu inflacji

Wiceszefowa banku centralnego dodała, że inflacja w szczycie nie powinna być na dużo wyższym poziomie niż to jest obecnie. W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w szybkim szacunku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku br. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,9 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca były wyższe o 1,8 proc. We wrześniu inflacja wyniosła 17,2 proc.

Wojna na Ukrainie przyczyną inflacji w Polsce?

Kightley podkreśliła, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych przez RPP znacząco wpłynęły na stronę popytową inflacji. Zwróciła uwagę, że inflacja w Polsce jak i w Europie przyszła z zewnątrz i jest pochodną agresji Rosji na Ukrainę.

Drastyczne podwyżki stóp procentowych, z jakimi mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatniego roku, będą z dużą siłą oddziaływały w przyszłym roku na gospodarkę i ewidentnie widzimy, że już to się dzieje - dodała.