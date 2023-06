Zgodnie z danymi za marzec 2023 r. w miesiącu tym nadwyżka na rachunku bieżącym wyniosła 7,7 mld zł. Natomiast ze wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za kwiecień 2023 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 13,8 mld zł - podał we wtorek w komunikacie NBP.

Bank centralny wskazał także, że na niższą dynamikę obrotów towarowych wpływa spowolnienie, widoczne zarówno w krajach będących największymi partnerami handlowymi Polski, jak i w większości sektorów polskiego przemysłu. Dodatkowo kwiecień 2023 r. miał o jeden dzień roboczy mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem.

W kwietniu 2023 r. wartość eksportu towarów wyniosła 122,2 mld zł, co oznacza wzrost o 2,7 mld zł (tj. o 2,2 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do kwietnia 2022 r. zmniejszyła się o 11,8 mld zł (tj. o 8,9 proc.) i osiągnęła poziom 121,3 mld zł. Wysoka dynamika eksportu utrzymała się w branży motoryzacyjnej. W kwietniu najsilniej zwiększyła się sprzedaż akumulatorów litowo-jonowych, samochodów dostawczych, części samochodowych, aut osobowych oraz ciągników drogowych

- wyjaśnił NBP.