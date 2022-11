W listopadzie 2022 r. w większości prezentowanych obszarów gospodarki utrzymują się negatywne oceny koniunktury, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury znajduje się poniżej średniej długookresowej we wszystkich obszarach - podał Główny Urząd Statystyczny.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 20,6 - zbliżonym do sygnalizowanego w październiku (minus 21,1).

BUDOWNICTWO

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 22,6 - zbliżonym do notowanego przed miesiącem (minus 22,1).

GUS: Jaka sytuacja w firmach handlowych?

HANDEL HURTOWY

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 10,1 - zbliżonym do odnotowanego w październiku (minus 9,0).

HANDEL DETALICZNY

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 9,1 - wyższym niż przed miesiącem (minus 11,7)

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 7,4 - zbliżonym do sygnalizowanego w październiku (minus 7,5).

GUS: Jak gastronomia ocenia koniunkturę?

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w listopadzie na poziomie minus 19,3 wobec minus 22,9 przed miesiącem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej pesymistyczne oceny koniunktury (minus 20,5) niż jednostki gastronomiczne (minus 14,9).

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 8,9 - zbliżonym do sygnalizowanego w październiku (plus 9,1).

FINANSE I UBEZPIECZENIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w listopadzie na poziomie plus 10,5 - podobnym do notowanego przed miesiącem (plus 9,3).