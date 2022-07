Niedobór oleju słonecznikowego: Firmy spożywcze mają na to pomysł

Autor: Olimpia Wolf

Data: 18-07-2022, 08:03

Jednym z problemów branży spożywczej jest częściowy brak różnych surowców, między innymi oleju słonecznikowego. Firmy zastępują go innymi tłuszczami, ale muszą o tym poinformować konsumentów.

W Polsce brakuje oleju słonecznikowego importowanego z Ukrainy. / fot. shutterstock

W Polsce brakuje oleju słonecznikowego importowanego z Ukrainy

W związku z wojną w Ukrainie w Polsce brakuje wielu produktów, między innymi oleju słonecznikowego. Firmy spożywcze mogą użyć innego składnika, ale musiałyby zmienić etykiety, co jest obecnie technicznie trudne do wykonania i może prowadzić do przestojów w produkcji. Dlatego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną ustaliły, że istnieje możliwość warunkowego stosowania przez przedsiębiorców branży spożywczej tymczasowych sposobów informowania konsumenta w zakresie zaistniałych zmian składu produktów.

Firmy spożywcze podczas produkrcji żywności zamieniają więc olej słonecznikowy na olej rzepakowy, sojowy, palmowy, kokosowy oraz na oliwę z oliwek.

- Jeżeli zmiana ta nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa konsumentów, na przykład nie dotyczy alergenów, to można dokonać takich zmian informując konsumentów chociażby w ten sposób, że przy dacie przydatności do spożycia nadrukowuje się odpowiednią literkę. Czyli to jest zmiana raptem w wydrukowaniu samej daty przydatności do spożycia. Znaczenie tych literek musi być opisane w specjalnym komunikacie, który wywiesza się w sklepach. Wtedy konsumenci mają łatwy dostęp do tych informacji - tłumaczy Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Produkty spożywcze w sklepach: ulotka dla konsumentów

Aby ułatwić konsumentom dostęp do informacji, Polska Federacja Producentów Polska Federacja Producentów Żywności opracowała ulotkę informacyjną do wywieszenia w sklepach spożywczych w całej Polsce.

- Ulotka jest uzupełnieniem obowiązkowej informacji dla konsumentów o zmianie składu niektórych produktów spożywczych. Działanie to traktowane jest jako tymczasowe. Ulotka stanowi realizację sytuacji B opcji 2 podanej na stronie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - informuje PFPŻ.

Ulotka przygotowana przez Polską Federację Producentów Żywności.

Polska Federacja Producentów Żywności prosi sklepy spożywcze o wywieszenie tej ulotki w widocznym dla konsumenta miejscu, aby konsument mógł się z nią zapoznać przed dokonaniem zakupu towarów.