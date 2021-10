Niedzielski o drastycznych krokach w sprawie zakażeń

Jeżeli obecne trendy zakażeń w Polsce utrzymają się, rząd będzie musiał podjąć drastyczne kroki - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas briefingu prasowego w Legnicy.

Autor: PAP

Data: 20-10-2021, 14:28

Niedzielski nie wyklucza drastycznych kroków

"Dzisiaj o 14.30 odbędzie się posiedzenie Rady Medycznej, na którym będziemy dyskutowali co robić w aspekcie tak dynamicznego wzrostu zakażeń, bo na pewno będziemy chcieli jeszcze kilka dni poobserwować, czy te trendy, które można powiedzieć są zatrważające, utrzymają się, to oczywiście będziemy musieli podejmować drastyczne kroki" - powiedział podczas briefingu w Legnicy minister zdrowia Adam Niedzielski.



Niedzielski ocenił, że sytuacja staje się bardzo poważna, co widać nie tylko po liczbie nowych zakażeń, ale także liczbie nowych hospitalizacji.

Koronawirus w Polsce



W środę Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 5.559 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z powodu Covid-19 zmarło 75 osób.