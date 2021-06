Niedzielski: osoby zaszczepione nie wchodzą w limity

Jak powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski, w limity nie wchodzą osoby zaszczepione dlatego, że nie stanowią zagrożenia epidemicznego w czasie odbywającego się wydarzenia.

/ fot. PTWP

W czasie konferencji szef resortu zdrowia pytany był o obowiązujące limity na różnego rodzaju zgromadzeniach.

"Dokonaliśmy pewnego wyboru w zależności od obiektu, bo np. koncerty mogą być na stadionie, gdzie jest w tej chwili 25 proc. możliwości zajmowanych miejsc" - powiedział Niedzielski.

Wskazał, że "w opublikowanym rozporządzeniu epidemicznym jest wyraźnie podkreślane, że w dane limity nie wchodzą osoby zaszczepione". "Nie wchodzą, dlatego, że nie stanowią zagrożenia epidemicznego w czasie odbywającego się wydarzenia. Dotyczy to koncertów, rejestrowanych zgromadzeń, meczów piłki nożnej, kin i hoteli. To rozwiązanie ma budować kulturę bezpieczeństwa epidemicznego" - wyjaśnił szef resortu zdrowia.

Przyznał, że "może dojść do takich sytuacji, kiedy na koncert - na który zgodnie z limitem może wejść 250 osób - przyjdzie więcej osób zaszczepionych, to będą one stanowiły większość. "To nie jest forma dyskryminacji. To jest forma zabezpieczenia epidemicznego" - oświadczył.

Zwrócił uwagę, że "Unia Europejska wprowadziła certyfikaty covidowe, które są nie tylko dla osób zaszczepionych, ale także dla osób, które mają wykonany test i mają status ozdrowieńca". "Jutro na telefon Apple, czyli system iOS udostępnimy aplikację, która umożliwia czytanie certyfikatów. Pod tym względem one będą możliwe do zastosowania w najbliższym czasie. Później będziemy się zastanawiali czy nie poszerzyć tej bazy, bo będzie możliwość udokumentowania tego statusu" - zapowiedział Niedzielski.

Przypomniał, że zgodnie z kryteriami jakości, aby otrzymać certyfikat covidowy trzeba być w pełni zaszczepionym.