Niedzielski: Przedłużamy obecne obostrzenia do końca września

Według prognoz poziom tysiąca zakażeń dziennie osiągniemy w drugiej części września; poniżej tego poziomu dyskusja na temat obostrzeń jest bezprzedmiotowa - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Autor: PAP

Data: 31-08-2021, 13:39

Niedzielski: Przedłużamy obecne obostrzenia do końca września. fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

Niedzielski: Przedłużamy obecne obostrzenia do końca września

"Nasze najnowsze prognozy - cały czas zastrzegające, że są obarczone bardzo dużym ryzykiem - mówią o tym, że poziom tysiąca zakażeń dziennie osiągniemy dopiero w drugiej części września i myślę, że poniżej tego poziomu prowadzenie dyskusji na temat zaostrzeń jest po prostu bezprzedmiotowe" - powiedział Niedzielski na konferencji prasowej.

Poinformował, że w poniedziałek zostało opublikowane nowe rozporządzenie epidemiczne. Przedłuża ono do końca września dotychczasowe regulacje w zakresie obowiązujących obostrzeń. "One są zdefiniowane identycznie, jak w trakcie wakacji" - zaznaczył szef MZ.

Nowe strefy obostrzeń dopiero przy większej liczbie zakażeń

"Jeżeli chodzi o to, co będzie działo się dalej, zależy to od rozwoju sytuacji epidemicznej" - podkreślił.

Niedzielski zapewnił, że resort ma "przygotowany model definiowania stref na poziomie powiatowym". Jednak - w jego ocenie - wdrożenie go "jest związane z większą liczbą zakażeń, niż mamy w tej chwili".

W Dzienniku Ustaw ukazała się w poniedziałek nowelizacja rozporządzenia o ograniczeniach w czasie epidemii. Rozporządzenie przewiduje m.in. przedłużenie do 30 września 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów.