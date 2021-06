Niedzielski: zwiększamy limit osób na weselach

Od 6 do 25 czerwca rząd przywraca możliwość funkcjonowania sal zabaw dla najmłodszych z obowiązującym limitem jednej osoby na 15 m2; od 6 czerwca zwiększony zostanie też limit osób mogących uczestniczyć w weselach i zgromadzeniach publicznych do 150 osób - poinformował szef MZ Adam Niedzielski.

Autor: PAP

Data: 02-06-2021, 11:19

od 6 czerwca zwiększony zostanie też limit osób mogących uczestniczyć w weselach i zgromadzeniach publicznych do 150 osób - poinformował szef MZ Adam Niedzielski. / fot. PTWP

Minister zdrowia na środowej konferencji prasowej dotyczącej luzowania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa poinformował o przywróceniu możliwość organizowania tradycyjnych targów, konferencji, wystaw z limitem 1 osoba na 15 m. kw.

"Kolejnym elementem, gdzie również będzie obowiązywał limit jednej osoby na 15 m2 to są sale zabaw - mówię tu o salach zabaw dla naszych najmłodszych, dla dzieci. One były do tej pory zamknięte. Tu przywracamy możliwość ich funkcjonowania z normatywem, który dotyczy całej tej branży eventowej" - powiedział Niedzielski.

Poinformował również o zmianach, jeśli chodzi o imprezy i zgromadzenia. "Mówimy tu o weselach, oczywiście o zgromadzeniach też publicznych. Od 6 czerwca zwiększamy ten limit do 150 osób. Do tej pory ten limit wynosił 50 osób" - dodał minister zdrowia.