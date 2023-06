Jak podaje serwis, niemieccy przedsiębiorcy ostrzegają ograniczenia popytu i obniżają ceny. Zdaniem autorów, recesja u naszych zachodnich sąsiadów zaczęła oddziaływać na ceny produktów i usług.

— Warto w tym miejscu przypomnieć, że szczyt PPI jeszcze we wrześniu wynosił ponad 40 proc. Obecnie zanosi się na to, że wzrost cen nie tylko wyhamuje. Wygląda na to, że ceny mogą zacząć spadać, a to oznaczałoby deflację. Oczywiście nie ma co być hurra optymistą, ale PPI w USA i Strefie Euro spadła do odpowiednio 1,10 proc. i 1,00 proc. Rdr

— mówi cytowany przez Business Insider Szymon Gil, makler papierów wartościowych w Michael / Ström Dom Maklerski.