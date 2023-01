Biznes i technologie

Niemcy uzależniają się od Chin i...zwiększają eksport do Polski

Autor: PAP

Data: 17-01-2023, 13:53

Zależność handlu zagranicznego RFN od rynku chińskiego wciąż rośnie - wynika z oceny opublikowanej przez rządową agencję Germany Trade and Invest (GTAI). Podczas gdy import z drugiej co do wielkości gospodarki świata do Niemiec mocno wzrósł w 2022 roku, to niemiecki eksport do Chin poczynił niewielkie postępy.

Zależność handlu zagranicznego RFN od rynku chińskiego wciąż rośnie. fot. shutterstock