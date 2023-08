Nowa żywność to nie tylko owady, które są spożywane w takich krajach, jak Tajlandia czy Meksyk, a w Europie są rzadkością. Na unijnej liście znajdują się takie produkty, jak suszony miąższ owoców baobabu, olej z mikroalg, olej z kryla antarktycznego, ekstrakt ze sfermentowanej czarnej fasoli, guma guar, ekstrakt z kory magnolii, sok z owoców noni (morwa indyjska) czy olej z kałamarnic.

Najwięcej emocji w UE budzą jednak owady. W styczniu KE autoryzowała wprowadzenie do obrotu jako nowej żywności sproszkowanych form świerszcza domowego oraz larw Alphitobius diaperinus, gatunku owada należącego do rodziny chrząszczy. Wcześniej autoryzację uzyskały larwy mącznika młynarka oraz szarańcza wędrowna.

To od konsumentów ostatecznie zależy, czy chcą jeść owady, czy nie. Wykorzystanie owadów jako alternatywnego źródła białka nie jest nowe, a owady są regularnie spożywane w wielu częściach świata. To, co robimy, to zapewnienie bezpieczeństwa żywności, którą decydują się jeść nasi obywatele, owadów lub innych rodzajów żywności

- powiedział PAP rzecznik KE de Keersmaecker.