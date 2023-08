W nowym parku handlowym znajdzie się miejsce dla 20-25 sklepów, w tym dla Carrefoura. Obecnym właścicielem terenu jest firma Europroject Saller, która jest w trakcie procedury otrzymania warunków zabudowy. W następnej kolejności złoży wniosek o pozwolenie na budowę.

- Mamy podpisane kilka pierwszych umów najmu. Co tam będzie? Pojawi się branża tekstylna, obuwnicza, drogeryjna, sportowa, non food, jakieś wyposażenie wnętrz oraz elektro. Najwięcej będzie sklepów odzieżowych. Nie przewidujemy salonów dla operatorów komórkowych, ponieważ będzie duży sklep z elektroniką. Łącznie powstanie tam od 20 do 25 lokali, zależy to od tego, co pojawi się w dokumencie o warunkach zabudowy - powiedział Jacek Zagrabski z firmy Europroject Saller.