Obostrzenia Święta 2021: Jakie ograniczenia w Europie?

Rządy Czech, Danii i Norwegii zaapelowały o odwołanie przyjęć świątecznych, jednak nie zdecydowały się na zakazanie ich. W wielu krajach udział w imprezach masowych jest możliwy tylko po okazaniu certyfikatu covidowego, tym samym świąteczne obostrzenia są łagodniejsze niż w ubiegłym roku.

Autor: PAP

Data: 11-12-2021, 10:06

W wielu krajach udział w imprezach masowych jest możliwy tylko po okazaniu certyfikatu covidowego; fot. shutterstock

Norwegia: Święta 2021

W Norwegii rząd rekomenduje, by w okresie świąt nie zapraszać do domu więcej niż 20 osób, a w pozostałe dni limit gości powinien wynieść 10. Lokalne gminy mogą wprowadzić wymóg okazywania certyfikatów zaszczepienia przeciwko Covid-19. W kościołach obowiązuje zasada zachowania metrowego odstępu, a także zalecenie noszenie maseczek przy wejściu i wyjściu.

Szwecja: Święta 2021

W Szwecji w przypadku zgromadzeń publicznych powyżej 100 osób wymagane jest okazywanie zaświadczeń o szczepieniu i dotyczy to także kościołów. Mimo że nie ma na razie specjalnych przepisów sanitarnych dotyczących świąt, wiele osób rezygnuje z tradycyjnych przyjęć bożonarodzeniowych w restauracjach. Rząd planuje wprowadzić wymóg posiadania certyfikatów koronawirusowych wśród pasażerów linii dalekobieżnych - dotknąć to może osoby przemieszczające się w okresie świąt.

Dania: Święta 2021

Rząd Danii wezwał do odwołania przyjęć świątecznych w restauracjach. Ograniczono godziny otwarcia lokali, a także możliwość serwowania alkoholu. W wielu publicznych miejscach obowiązuje nakaz noszenia maseczek. W kościołach, jeśli zgromadzi się więcej niż 100 osób, obowiązuje wymóg okazania paszportów covidowych.

Finlandia: Święta 2021

W związku z okresem przedświątecznym oraz świąteczno-noworocznym w Finlandii wprowadzono szersze stosowanie paszportów epidemicznych w restauracjach. Do końca grudnia w regionie stołecznym zakazana jest organizacja w pomieszczeniach imprez oraz zgromadzeń publicznych z udziałem powyżej 20 osób (na niektórych innych obszarach kraju powyżej 50 czy do 100 osób), jednak limitu uczestników organizatorzy mogą nie przestrzegać podmioty weryfikujące certyfikaty. Kościoły i parafie muszą dostosowywać się do ogólnych ograniczeń np. co do wielkości zgromadzeń, ale również mogą tego uniknąć, sprawdzając przy wejściu paszporty covidowe.

Rosja: Święta 2021

W Rosji głównym świętem końca roku jest obchodzony hucznie Sylwester, po którym rozpoczyna się dziesięciodniowa przerwa świąteczna, okres urlopów i wyjazdów. W 2020 roku miejskie imprezy noworoczne odwołano, a w noc sylwestrową nie działały kawiarnie i restauracje. W tym roku tak ostrych ograniczeń nie będzie w skali całej Rosji, choć są one możliwe w poszczególnych regionach. W Moskwie restauracje będą otwarte. Na imprezach masowych, koncertach i spektaklach obowiązują kody elektroniczne dowodzące szczepienia bądź negatywnego wyniku testu. Na ulice powrócą, po zeszłorocznej przerwie, miejskie kiermasze świąteczne z kioskami handlowymi, małą gastronomią i efektownymi dekoracjami. Działają już miejskie lodowiska, w tym w sercu stolicy - na Placu Czerwonym.

Grecja: Święta 2021

W Grecji tylko dorośli zaszczepieni lub tacy, którzy przeszli Covid-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, oraz dzieci z negatywnym wynikiem testu antygenowego mogą uczestniczyć w imprezach świątecznych czy wydarzeniach w parkach rozrywki. Ozdrowieńcy będą również musieli pokazać ujemny wynik testu PCR. Niezaszczepieni Grecy, którzy ukończyli 60. rok życia, będą musieli zarezerwować pierwszą dawkę szczepionki do 16 stycznia 2022 roku lub płacić co miesiąc grzywnę w wysokości 100 euro. Między 6 a 11 grudnia odbyła się dystrybucja domowych bezpłatnych testów dla wszystkich dorosłych (dwa testy na osobę). Drugą tura rozdawania testów odbędzie się tuż przed nowym rokiem. Zgodnie z ogólnymi zasadami kościoły wymagają negatywnego wyniku testu od uczestników nabożeństw. Dalsze decyzje dotyczące zasad obowiązujących w kościołach podczas świąt mają zostać podjęte podczas spotkania Synodu Kościoła Grecji z premierem Kyriakosem Micotakisem w poniedziałek.

Cypr: Święta 2021

Na Cyprze odwołane zostały imprezy świąteczne i noworoczne w szkołach oraz centrach handlowych, a inne muszą uzyskać zezwolenie ministerstwa zdrowia. Od 15 grudnia wszystkie restauracje, kawiarnie, kluby nocne, dyskoteki, teatry, amfiteatry, kina oraz stadiony będą dostępne tylko dla osób, które otrzymały przynajmniej jedną dawkę szczepionki. Zakaz ten będzie obowiązywać też osoby, które nie otrzymały dawki przypominającej mimo upływu siedmiu miesięcy od zakończenia programu szczepień. Dzieci - które od 6 roku życia muszą nosić maseczki - są zobowiązane do posiadania także ważnej przepustki covidowej na podstawie zaświadczenia o zaszczepieniu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy albo negatywnego wyniku testu antygenowego lub PCR, ważnego przez siedem dni. Od niezaszczepionych dorosłych jest wymagany negatywny test PCR, ważny przez 72 godziny, lub test antygenowy, ważny 48 godzin.

Niemcy: Święta 2021

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premierzy krajów związkowych nie wykluczają możliwości przyjęcia przed Bożym Narodzeniem kolejnych zaostrzonych przepisów w celu zwalczania epidemii Covid-19. Na razie nie podjęto jednak żadnych nowych decyzji.

Włochy: Święta 2021

Według zapewnień rządzących we Włoszech "z powodu pandemii nic nie zostanie więcej zamknięte" i aby uniknąć pogorszenia sytuacji wprowadzony został 6 grudnia tzw. Super Green Pass, czyli wzmocniony paszport covidowy wystawiany tylko zaszczepionym i wyleczonym. Jedynie oni mają wstęp do placówek kultury, na masowe imprezy, do lokali gastronomicznych.

Bułgaria: Święta 2021

Obostrzeń w Bułgarii nie przewiduje się, a minister zdrowia Stojczo Kacarow prognozował nawet, że kraj może przejść od czerwonej do żółtej strefy, ponieważ liczba zakażeń spadła poniżej 500 na 100 tys.

Ukraina: Święta 2021

Ukraińskie władze zapowiedziały, że nie planują zaostrzania restrykcji na okres noworoczny i święta. Zaapelowano przy tym do Ukraińców o świętowanie "w izolacji z bliskimi, będąc w pełni zaszczepionym". Nadal obowiązuje adaptacyjna kwarantanna, zgodnie z którą ograniczenia są dostosowywane do sytuacji epidemicznej w danym regionie.

Czechy: Święta 2021

Czeskie władze poinformowały w tym tygodniu, że nie jest planowane wprowadzenie kolejnych restrykcji, jednak ministerstwo zdrowia zaapelowało o przełożenie imprez przedświątecznych, skrócenie wizyt rodzinnych i o szczepienia przeciw Covid-19.

Francja Hiszpania i Portugalia

We Francji, Hiszpanii i Portugalii nie ogłoszono na razie dodatkowych obostrzeń na święta.