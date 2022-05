Ochrona klimatu nie może być tylko pretekstem do nakładania podatków

Państwa nie mogą wykorzystywać działania na rzecz klimatu jako kolejnego pretekstu do obciążania przedsiębiorców podatkami, które nie mają przełożenia na koszty funkcjonowania biznesu i na środowisko - mówił Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności na EEC 2022

Autor: AT

Data: 06-05-2022, 15:51

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. fot. PTWP

Jak pogodzić Zielony Ład z ekonomią produkcji?

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności jest zdania, że można pogodzić rentowność z zielonym podejściem.

- Służy temu cała idea gospodarki w obiegu zamkniętym. Wszystko, co jest w obiegu jest tanie, wszystko co poza, jest drogie. Tymczasem dziś cena recyklatu, czyli surowca z odzysku jest dużo droższa od nowego opakowania. To nie jest gospodarka cyrkularna - wskazał.

Po co firmy płacą podatek wodny?

Gantner zwraca uwagę, że prawodawstwo prośrodowiskowe wynikające z dyrektyw unijnych nie może być powodem wyłącznie do nałożenia kolejnych podatków na przedsiębiorców, które nie mają żadnego przełożenia na prośrodowiskowe działania.

- Kilka lat temu nałożono na biznes podatek wodny tłumacząc, że jest susza, trzeba zainwestować w infrastrukturę, zbiorniki itp. Płacimy go od 7 lat. I co? I nic, susze dalej są, instalacji nie mamy, ceny rosną, a wody mamy coraz mniej. Jeżeli będziemy płacić podatek opakowaniowy z ROP, a on nie przyniesie nam surowców wtórnych i obniżenia kosztów opakowań to będzie koszt, który spowoduje obniżenie rentowności zamiast ją zwiększyć - dodał.

Działania na rzecz klimatu nie może być pretekstem do nakładania podatków

Wiceprezes PFPŻ apeluje: państwa nie mogą wykorzystywać działania na rzecz klimatu jako kolejnego pretekstu do obciążania przedsiębiorców podatkami, które nie mają przełożenia na koszty funkcjonowania biznesu i na środowisko.

- Tego powinniśmy pilnować. W tym roku mamy trzy ważne ustawy: Single Use Plastic, ROP i ustawa kaucyjna. ROP to kilka tysięcy procent wzrostu kosztów dla wszystkich. Pytanie, czy my tylko stracimy te pieniądze i przerzucimy w cenę produktu, jeśli nam się uda, bo to coraz mniej realne, czy płacąc pewne pieniądze doprowadzimy do tego, że gdzieś na końcu rachunku będzie się to opłacało i nie będziemy musieli aż tyle przerzucić i spełnimy cele środowiskowe. Recepta jest więc taka: róbmy to mądrze i nie powodujemy niepotrzebnych kosztów - podsumował.