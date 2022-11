Biznes i technologie

Ochrona rynku pracy to priorytet dla rządu

Autor: PAP

Data: 04-11-2022, 14:46

Polska z rekordowo niskim bezrobociem; Eurostat podał, że we wrześniu wyniosło ono zaledwie 2,6 procent. To dowód, że polityka rządu działa. Ochrona rynku pracy to dla mnie priorytet - napisał w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Ochrona rynku pracy to priorytet dla rządu - mówi Mateusz Morawiecki /fot. PAP