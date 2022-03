Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało prawie 2,1 miliona osób

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2 080 978 osób - poinformowała w niedzielę rano Straż Graniczna. W sobotę funkcjonariusze odprawili 40,1 tys. podróżnych, a w niedzielę do godziny 7 rano - 6,9 tys.

Autor: PAP

Data: 20-03-2022, 11:27

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało prawie 2,1 miliona osób /fot. PTWP

Ponad 2 miliony uchodźców

"Od 24.02 do Polski wjechało z Ukrainy 2 080 978 osób" - napisała na Twitterze Straż Graniczna. "Wczoraj tj.19.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 40,1 tys. podróżnych - to spadek o 23 procent w porównaniu z dniem wcześniejszym (52,3 tys.). Dzisiaj do godz. 7 rano 6,9 tys. - spadek o 7,6 procent" - dodała.

Jak przekazała, od 24 lutego w przeciwnym kierunku - z Polski do Ukrainy wyjechało 253 tys. osób.

Niedziela jest 25. dniem agresji Rosji na Ukrainę.