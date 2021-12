Od lutego możliwa mniejsza stawka VAT na produkty żywnościowe

Jest wysokie prawdopodobieństwo obniżki stawki VAT do zera na podstawowe artykuły żywnościowe od lutego na co najmniej pół roku - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przypomniał, że niedawno skierował wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zerowej stawki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe.

Pakiet osłonowy niezależnie od decyzji KE

"My zastosujemy, niezależnie od tej odpowiedzi z Komisji Europejskiej, pakiet osłonowy, dodatki osłonowe" - zapewnił.

"Chcę też powiedzieć, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że już od lutego obniżymy do zera, na co najmniej pół roku, VAT na podstawowe artykuły żywnościowe" - przekazał Morawiecki.

Zadeklarował, że zrobi wszystko, aby "ta polska tarcza antyinflacyjna była jak najszersza, była jak najbardziej obszerna".

Tarcza antyinflacyjna

Tarcza antyinflacyjna składa się z: obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. podatku od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc. zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżenia kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych poprzez dodatek "tarczowy" (od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego).

Większa elastyczność w stawkach VAT na żywność

O zmniejszeniu VAT-u na żywność mówi się w przestrzeni publicznej nie od dziś. Przypomnijmy, że Parlament Europejski popiera przyznanie państwom członkowskim większej elastyczności w stosowaniu różnych stawek VAT na żywność o różnym wpływie na zdrowie i środowisko.

Co to oznacza w praktyce? Między innymi umożliwienie wyboru zerowej stawki VAT na "zdrowe i zrównoważone produkty żywnościowe, takie jak owoce i warzywa, co jest już stosowane w niektórych państwach członkowskich, ale obecnie nie jest możliwe dla wszystkich" oraz "wyższej stawki VAT na niezdrową żywność i żywność o dużym śladzie środowiskowym."

– Faktycznie jest taki pomysł, żeby obniżyć znacząco VAT, czyli do stawki zerowej na produkty o wysokiej wartości żywieniowej, czyli te, które służą nam w zbilansowanej diecie i naszemu zdrowiu. Nie jest jeszcze sprecyzowane, jakie miałyby być to produkty oraz w jaki sposób je określać, ale generalnie można uznać, że po tylu latach, w trakcie których proponowano dodatkowe podatki na żywność, kierunek związany z obniżeniem VAT-u wydaje się rozsądny – mówił nam Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.