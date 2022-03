Od wybuchu wojny do Polski wjechało ponad 400 tys. osób z Ukrainy

Od wybuchu wojny na Ukrainie w czwartek granicę polsko-ukraińską przekroczyło już 410 tys. osób. Kolejki są już tylko na czterech przejściach, z czego największa jest w Medyce.

Data: 01-03-2022, 18:56

Od wybuchu wojny do Polski wjechało ponad 400 tys. osób z Ukrainy. fot. PAP/Darek Delmanowicz

Ilu Ukraińców wjechało do Polski?

Według danych przekazanych przez rzeczniczkę SG we wtorek do godziny 15 funkcjonariusze Straży Granicznej na przejściach granicznych z Ukrainą odprawili 56,6 tys. osób. "W porównaniu z wczoraj jest to spadek, ponieważ w poniedziałek o tej porze odprawiliśmy 59 tys. osób" - podkreśliła por. Anna Michalska. Przekazała przy tym, że od czwartku granicę polsko-ukraińską przekroczyło już 410 tys. osób.

Wskazała, że na przejściach granicznych na polsko-ukraińskiej granicy kolejki zmalały. Są tylko na czterech przejściach, z czego największa jest w Medyce. Kolejki są też na przejściach: Krościenko, Hrebenne i Dorohusk. "W kolejnych czterech przejściach ruch jest na bieżąco" - zapewniła.

Z kolei największy ruch pieszy jest na przejściu w Medyce (ok. 200 osób), oraz w Korczowej i Budomierzu - po około 100 osób. "Na pozostałych przejściach w ruchu pieszym nie ma kolejek" - dodała rzeczniczka SG.

Jak Straż Graniczna sprawdza osoby z Ukrainy?

"Dostosowaliśmy procedury do liczby osób ewakuowanych. Sprawdzamy ich tożsamość w bazach danych, weryfikujemy" - informowała wcześniej por. Anna Michalska. Dodała, że SG nie dyskryminuje nikogo, jeśli chodzi o obywatelstwo, czy narodowość.

"Wszystkie osoby są wpuszczane. W większości osoby przekraczające granicę mają dokumenty, nawet ci niebędący obywatelami Ukrainy. Jeżeli nie mają, to jest prowadzona tzw. pogłębiona weryfikacja. Te osoby są zabierane z przejść granicznych do placówek SG, żeby nie blokować ruchu. Potwierdzana jest ich tożsamość, również w porozumieniu z konsulatami" - przekazywała Michalska.

Dodała, że wobec osób, które nie są obywatelami Ukrainy, ale uciekły z tego kraju, "będziemy też - we współpracy z ambasadami, konsulatami - organizowali loty repatriacyjne do krajów ich pochodzenia".