Niezdrowa dieta i szkodliwe dla środowiska rolnictwo powodują co roku na całym świecie koszty rzędu bilionów dolarów. ONZ chce opracować strategie mające na celu zmniejszenie tych "ukrytych kosztów”.

ONZ alarmuje: "ukryte koszty" naszej diety są niezwykle wysokie; fot. unsplash.com / Jonathan Borba

"Ukryte koszty" światowych systemów żywnościowych są niezwykle wysokie

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) tak zwane ukryte koszty światowych systemów żywnościowych są niezwykle wysokie. Według FAO te "ukryte koszty", które wynikają z niezdrowej diety i szkodliwego dla środowiska rolnictwa, wynoszą około dziesięciu bilionów dolarów rocznie – czyli około dziesięciu procent światowego produktu krajowego brutto. Wynika to z raportu dotyczącego żywności i rolnictwa (SOFA), opublikowanego w poniedziałek przez organizację ONZ z siedzibą w Rzymie.

Z raportu wynika, że ​​zdecydowanie największa część tych kosztów, bo ponad 70 procent, wynika z niezdrowej diety. Problemem jest stale rosnący udział tłuszczu i cukru oraz żywności skrajnie przetworzonej w diecie wielu ludzi. Prowadzi to do otyłości i innych chorób, co nie tylko obciąża systemy opieki zdrowotnej, ale także powoduje spadek wydajności pracy.

Zdaniem FAO, kolejnym powodem "prawdziwego globalnego kosztu ekonomicznego" obecnych systemów żywnościowych jest środowisko. Przyczyniają się do tego zatem emisje gazów cieplarnianych i dopływ azotu, a także niezrównoważone zużycie wody. Kraje o niskich dochodach są szczególnie dotknięte tymi kosztami zdrowotnymi, środowiskowymi i społecznymi.

Podatki, dotacje i regulacje w celu dostosowania obecnych systemów żywnościowych

Aby ograniczyć te ogromne koszty i dokładnie je określić ilościowo, FAO żąda między innymi regularnych analiz ze strony polityki i biznesu. Rządy mogłyby wykorzystać podatki, dotacje i regulacje w celu dostosowania obecnych systemów żywnościowych. W ten sposób można rozpoznać "prawdziwe koszty" żywności i przekierować je, aby zapewnić przyszłościowe systemy żywnościowe. W 2024 r. FAO chciałaby pokazać bardziej konkretne sposoby ograniczenia ukrytych kosztów.