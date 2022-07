Opóźnienia w rewizji polityki promocyjnej UE

Autor: opr. RW

Data: 13-07-2022, 10:48

EDA zwraca uwagę na brak zgody w dacie publikacji Rewizji Polityki Promocyjnej UE. W ramach strategii „Od pola do stołu” (F2F) w ubiegłym roku rozpoczęto proces rewizji Polityki Promocyjnej UE z przewidywaną datą publikacji wniosku legislacyjnego między styczniem a marcem 2022 roku. Pojawiły się jednak opóźnienia.

Opóźnienia w rewizji polityki promocyjnej UE /fot. Shutterstock

EDA została poinformowana, że ta publikacja może być opóźniony, a europejskie mleczarstwo, w ramach polityki, jest zaniepokojona tym opóźnieniem.

Opóźnienia zagrażają polityce promocji UE

W liście wysłanym 17 maja do Komisarza UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Wojciechowskiego, EDA wraz z 11 organizacjami sektora rolno-spożywczego zwróciła uwagę, że jakiekolwiek opóźnienie w publikacji wniosku poważnie zagroziłoby sukcesowi Polityki Promocyjnej UE w osiągnięciu swojego pierwotnego głównego celu tj. konkurencyjność produktów rolnych UE i większy wkład w zrównoważoną produkcję i konsumpcję żywności. W rzeczywistości opóźnienie to po pierwsze grozi dalszą dyskryminacją określonych produktów spożywczych w rocznym programie pracy na 2023 r., a po drugie grozi zniechęceniem producentów do ubiegania się o programy promocyjne ze względu na niepewność.

Promocja jest ważna w obecnej trudnej sytuacji

W obecnym kontekście naznaczonym wojną na Ukrainie i ożywieniem po pandemii Covid-19, EDA uważa, aby sektor rolno-spożywczy UE miał dostęp do polityki promocyjnej tworzącej możliwości rynkowe.

W związku z tym gorąco zachęcamy Komisję Europejską do opublikowania projektu inkluzywnej polityki promocyjnej UE do końca czerwca, zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami - podkreśla EDA.

Tłumaczenie wykonane przez KSM i finansowane przez Fundusz Promocji Mleka