Opozycja: ustawa o dodatku węglowym jest niesprawiedliwa

Ustawa o dodatku węglowym nie rozwiąże kryzysu energetycznego i nie uzupełni zapasów węgla; ustawa jest niesprawiedliwością społeczną wobec tych, którzy nie korzystają z węgla jako źródła ogrzewania - uważają posłowie Polski 2050.

W piątek Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego do ogrzewania węgla. Ustawa trafi teraz do Senatu. Ustawa przewiduje wypłatę 3 tys. dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania. Sejm odrzucił poprawki opozycji, zakładające m.in. rozszerzenie prawa do dodatku o gospodarstwa używające do ogrzewania m.in. pelletu, oleju opałowego czy gazu. Odrzucone poprawki dotyczyły również ograniczenie prawa do dodatku do tych gospodarstw domowych, w zależności od dochodu na osobę.

Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) podczas piątkowego briefingu prasowego w Sejmie oceniła, że ustawa nie pomoże w rozwiązaniu problemu energetycznego, nie uzupełni zapasów węgla na polskich składach i jest niesprawiedliwością społeczną, ponieważ "pomija wszystkich tych, którzy dziś muszą drogo płacić za ogrzewanie, za energię, a którzy ponieśli wysiłek, by oddolnie transformować Polska energetykę".

Mirosław Suchoń (Polska 2050) dodał, że ustawa ignoruje problem zapewnienia opału osobom z piecami na pellet czy olej grzewczy.

W ocenie posła "ustawa to durszlak. Dzisiaj każdy, kto zmieni w ewidencji budynków podstawowe źródło ogrzewania na węgiel, będzie mógł skorzystać z tej ustawy. Wystarczy, ze kupi przysłowiową kozę i zadeklaruje, że ta koza jest podstawowym źródłem ogrzewania".

Polska 2050 pyta premiera o bezpieczeństwo energetyczne Polski

Posłanka Henning-Kloska przypomniała, że jej ugrupowanie wnioskowało do marszałek Sejmu, aby rozszerzyć porządek trwającego posiedzenia o informację premiera na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski.

"Prosiliśmy pana premiera Mateusza Morawieckiego, by przedstawił strategię energetyczną na trudne czasy. W odpowiedzi usłyszeliśmy jedynie stek kłamstw i ogólników. "Statki płyną" - słyszymy już w zasadzie od wielu miesięcy, tylko że węgla na polskich składach nie widać" - powiedziała Hennig-Kloska.

Posłanka mówiła, że w czwartek "byliśmy bliscy energetycznego blackoutu", dodając, że główne jednostki energetyczne mają problem z uzyskiwaniem pełnej mocy, ze względu na brak lub złą jakość węgla. Dodała, że po zapytaniu premiera, czy istnieje możliwość powtórzenia się incydentu, premier ani nie wyjaśnił sytuacji, ani nie zapewnił, że bilans energetyczny jest zrównoważony.

Część mediów poinformowała, że w czwartek nagle wyłączono bloki energetyczne: Połaniec, Opole, Kozienice, Bełchatów oraz Turów oraz że w ostatnim czasie przestoje miał także najnowszy blok elektrowni Jaworzno. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin pytany w piątek, czy to wyłączenia spowodowane letnimi remontami, czy też awariami, odparł, że "to nic nadzwyczajnego". "Takie rzeczy się dzieją. Tu są różne przyczyny, awarie też się zdarzają, przecież tego nie ma co ukrywać" - dodał. Według niego "w żadnym wypadku nie groził nam blackout, czym - jak się wyraził - straszy opozycja".

Joanna Mucha (Polska 2050) podkreśliła, że do ustawy o węglu dodano poprawką dot. przejmowania banków. "Wiceminister finansów Piotr Patkowski zapewnia na komisji sejmowej, że zostało to przegłosowane przez Radę Ministrów, ale jednocześnie ta poprawka dotycząca przejmowania banków nie pojawia się w druku rządowym, tylko pojawia się dopiero w poprawce. Wszyscy legislatorzy uważają, ze to jest absolutnie sprzeczne z techniką legislacyjną i nie powinno znaleźć się w tej ustawie" - mówiła.

W ocenie posłanki Prawo i Sprawiedliwość próbuje załatwić własne interesy dot. przejmowania banków, dodając, że "sam ten argument byłby wystarczający do tego, żeby zagłosować przeciwko tej ustawie".

Do projektu ustawy o dodatku węglowym dopisano artykuły dotyczące procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Według MF proponowane przepisy to wykonanie zaleceń Komisji.

Michał Gramatyka (Polska 2050) ocenił z kolei, że nie ma możliwości, żeby zrównoważyć popyt z podażą na polskim rynku węgla - polskie porty nie są nawet w stanie przeładować potrzebnej Polsce ilości węgla. W ocenie posła rząd nie powinien był hamować polskiej transformacji energetycznej.

Ustawa trafi teraz do Senatu.