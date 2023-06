Koncern podjął decyzję o zwiększeniu skali rozbudowy kompleksu Olefin w zakładzie produkcyjnym w Płocku - przekazał w czwartek Orlen. Dodano, że według aktualnych szacunków koszt budowy kompleksu Olefiny III wyniesie ok. 25 mld zł.

Orlen rozbuduje kompleks Olefin. Powstanie ok. 650 miejsc pracy, fot. shutterstock

Orlen rozbuduje kompleks Olefin III

"Światowe trendy wskazują, że popyt na wysokomarżowe produkty petrochemiczne będzie dynamicznie rósł. Do 2050 roku wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma potencjał do tego, żeby się podwoić. Jednocześnie w perspektywie 10 lat przerób ropy naftowej na tradycyjne paliwa będzie sukcesywnie malał. Uważnie analizujemy te zmiany i intensyfikujemy nasze działania, by mieć jak największy udział w petrochemicznym biznesie i w szybkim tempie zwiększać przychody generowane przez ten segment. Dlatego rozszerzamy zakres prac związanych z rozbudową Kompleksu Olefin" - przekazał cytowany w komunikacie spółki prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Spółka przekazała, że podjęto decyzję o zwiększeniu skali rozbudowy kompleksu Olefin w zakładzie produkcyjnym w Płocku. "To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty petrochemiczne, stanowiące bazę do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, jak części samochodowe, czy sprzęt AGD. W efekcie rozbudowy Kompleksu Olefin powstanie ok. 650 nowych miejsc pracy" - wskazano.

Inwestycja pozwoli na redukcję emisji CO2

Jak dodano, inwestycja pozwoli m.in. na redukcję o 30 proc. emisji CO2 na tonę produktu. Poinformowano ponadto, że zwiększenie skali inwestycji może wpłynąć na wzrost zysku operacyjnego Grupy Orlen nawet o 2 mld zł rocznie. W komunikacie giełdowym dodano, że realizacja inwestycji ma przyczynić się również do wzrostu EBITDA Grupy o ponad 1 mld zł.

Koncern przekazał, że na rozbudowę kompleksu Olefin, którą poprowadzą także polskie firmy podwykonawcze, zostanie przeznaczone 25 mld zł. "Wartość tej inwestycji odpowiada niemal w pełni zeszłorocznemu zyskowi Grupy Orlen" - podkreślono.

Wyjaśniono, że produkty petrochemiczne, wytwarzane w kompleksie Olefin, będą bazą dla bardziej zaawansowanych tworzyw sztucznych, wykorzystywanych do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, m.in. środków czystości i artykułów higienicznych oraz medycznych, a także włókien syntetycznych do produkcji odzieży czy masek ochronnych. Powstawać z nich będą również m.in. części samochodowe, sprzęt AGD i urządzenia elektroniczne.

Płocka firma dodała, że dzięki inwestycji zyskają także władze lokalne. Wpłaty Orlenu z tytułu podatków zasilających budżety gmin wzrosną o dodatkowe ok. 160 mln zł rocznie.

Realizacja inwestycji pozwoli wykorzystać synergie z połączenia Orlenu i Lotosu

Koncern przekonuje, że realizacja inwestycji pozwoli również wykorzystać synergie z połączenia Orlenu i Lotosu. "Zakład w Gdańsku będzie dostawcą znacznego wolumenu nafty do produkcji olefin. Z kolei olefiny będą jednym z surowców niezbędnych do wytwarzania polietylenu LDPE, z którego powstają m.in. folie, worki, kanistry oraz opakowania do żywności. Orlen w ubiegłym roku przejął część biznesu związaną z produkcją i sprzedażą polietylenu LDPE, należącą do spółki Basell Orlen Polyolefins, w której jest udziałowcem" - wyjaśniono.

Orlen dodał, że budowa kompleksu Olefin pozwoli na zwiększenie produkcji petrochemii bazowej w Płocku o ponad 60 proc. oraz o ponad 30 proc. w całej Grupie, włączając w to działalność koncernu w Czechach i na Litwie.

Zgodnie z komunikatem giełdowym zakończenie inwestycji jest planowane na pierwszą połowę 2027 roku.