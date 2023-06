Biznes i technologie

Orlen zapowiada kolejną obniżka ceny gazu dla klientów biznesowych

Autor: PAP

Data: 31-05-2023, 18:51

PGNiG Obrót Detaliczny obniży w lipcu cenę gazu dla klientów rozliczających się według cennika Gaz dla Biznesu do 239,85 zł/MWh - podała w środę Grupa Orlen. Jak podkreślił koncern, to o 18 proc. mniej niż w czerwcu i prawie 70 proc. mniej w stosunku do cen obowiązujących na początku roku.

PGNiG Obrót Detaliczny obniży w lipcu cenę gazu dla klientów biznesowych; fot. PTWP/Andrzej Wawok