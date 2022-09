Zmienił się świat. Zmienili się ludzie. Zmienić się muszą także nieruchomości. Tegoroczna edycja Property Forum odbędzie się pod hasłem THE CHANGE.

Ostatnie dni rejestracji na Property Forum. Grafika: PTWP

Zapraszamy na Property Forum!

W gronie szefów firm i ekspertów sektora nieruchomości przedstawimy najważniejsze kierunki zmian na rynku biurowców, centrów handlowych, hoteli i obiektów magazynowo-logistycznych. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przygotować nieruchomościowy biznes na nową przyszłość i wyzwania geopolityczne, gospodarcze, społeczne, środowiskowe i technologiczne.

To już ostatnia szansa na rejestrację udziału. Do zobaczenia w dniach 19-20 września 2022 r. w hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Przed nami dwa dni gorących dyskusji, prezentacje najnowszych danych o rynku nieruchomości, wystąpienia liderów rynku, którzy opowiedzą o strategii i planach swoich firm, a także – jak co roku – wielki finał konkursów Prime Property Prize 2022 i PropTech Festival 2022.

Prelegenci Property Forum

Będą z nami m.‌in.

Anna Błaszczyk, członek zarządu PFR Nieruchomości

Tomasz Buras, dyrektor zarządzający, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego Savills Polska

Gheorghe Marian Cristescu, prezes zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego

Robert Dobrzycki, dyrektor generalny, współwłaściciel Panattoni Europe and India

Ryszard Gretkowski, wiceprezes zarządu 7R

Władysław Grochowski, prezes zarządu Arche

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Inicjatywy Invest in Pomerania

Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego SA w latach 2009-2021, członek rady nadzorczej BLIK.‌com

Renata Kinde-Czyż, prezes Metro Properties

Mirosław Kamiński, prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Inicjatywa Invest in Pomerania

Anna Krajewska, prezes Salad Story

Kinga Marczak, dyrektor operacyjny Personnel Service

Marek Michalski, dyrektor zarządzający, AGIS MANAGEMENT GROUP

Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.‌st. Warszawy

Artur Popko, prezes, dyrektor generalny Budimex

Konrad Płochocki, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Kestutis Sasnauskas, CEO Eastnine AB

Grzegorz Słomkowski, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Dominik Sołtysik, prezes, dyrektor generalny Orbis

Iwona Sroka, członek zarządu Murapol

Łukasz Toczek, Senior Vice President Investments Griffin Capital Partners

Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości

Mateusz Wasiljew-Stark, dyrektor Biura Zarządzania Nieruchomościami Grupy Impel

Maciej Wójcik, partner zarządzający TDJ Estate

Tomasz Zabost, członek zarządu MLP Group

Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes & CEO spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej