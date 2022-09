Pakietem rozwiązań pomocowych dla sektora energochłonnego chcemy objąć ok. tysiąca firm; na pewno 800-900 firm, które są najbardziej uzależnione od kosztów energii, gazu - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Pakiet pomocowy dla sektora energochłonnego ma objąć ok. tysiąca firm /fot. Shutterstock

Wsparcie dla firm uzależnionych od kosztów energii

Szef rządu zapytany podczas wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu o wsparcie dla przedsiębiorstw energochłonnych, mówił: "To nie będą tylko największe, państwowe czy największe firmy. Nie, to będą również prywatne firmy - bardzo wiele prywatnych firm. I nie tylko największe, bo chcemy objąć może nawet do tysiąca firm; na pewno to 800-900 firm, tych, które są najbardziej uzależnione od kosztów energii, od kosztów gazu".

Jak dodał, takim sztandarowym przykładem, który ostatnio był dyskutowany, jest kwestia produkcji nawozów.

W ocenie szefa rządu, patrząc na wyniki przedsiębiorstw w całych sektorach, "to nie zgłaszają one strat".

Zgłaszają oczywiście problemy. I wiemy doskonale, że wysokie ceny surowców te problemy generują - wskazał premier.

Obecnie sytuacja lepsza niż w czasie koronawirusa

Przyznał, że obserwując wyniki finansowe przedsiębiorców, widzi, że "to nie jest taka sytuacja, jak 2,5 roku temu w czasie koronawirusa, gdzie nie było płynności, nie było popytu, nie było w związku z tym podaży, a zatem w ślad za tym, nie było z czego płacić wynagrodzeń" - powiedział.

Premier wskazał, że wtedy rząd zrobił wszystko, aby ratować miejsca pracy.

Dziś ten kryzys jest zupełnie inny. Dziś borykamy się z ogromną inflacją wynikającą z cen surowców i z wojny na Ukrainie, czyli w wyniku putinflacji mamy bardzo wysokie ceny - mówił szef rządu.

Pakiet pomocowy w tym tygodniu

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w poniedziałek, że w tym tygodniu zostanie przedstawiony pakiet rozwiązań pomocowych dla sektora energochłonnego, a także dla klientów indywidualnych.

W tym tygodniu przedstawimy pakiet różnego rodzaju rozwiązań pomocowych dla sektora energochłonnego, czyli tych dużych firm, które najbardziej potrzebują energii, ale również pewne rozwiązania dla klientów indywidualnych, które spowodują, że będzie się opłacało nie zużywać więcej energii elektrycznej niż w poprzednich latach - powiedział Müller.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa mówiąc w poniedziałek o problemach firm energochłonnych w Opocznie przekazała, że w tej sprawie rozwiązania przygotowywane są przez resort rozwoju i technologii. Poinformowała, że miałby powstać fundusz rekompensat dla takich przedsiębiorstw.