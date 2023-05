Panattoni sfinalizował transakcję sprzedaży centrum logistycznego o powierzchni 33 000 m kw. w Uniejowie, zrealizowanego w formule BTS.

Panattoni sprzedaje LCN Capital Partners czwarty obiekt, fot. shutterstock

Współpraca Panattoni, LCN i K-Flex

LCN Capital Partners nabył od Panattoni czwarty obiekt w ramach kampusu produkcyjnego firmy K-Flex. Dzięki współpracy Panattoni oraz LCN, kampus osiągnął 100 000 m kw. i pozwala na sprawną obsługę klientów w Europie, Azji i USA.

Współpraca Panattoni, LCN i K-Flex – globalnego producenta elastycznych materiałów izolacyjnych i akustycznych – trwa blisko 10 lat i objęła 100 000 m kw. powierzchni produkcyjnej i magazynowej. Deweloper dostarczył w ramach kampusu K-Flex sześć budynków, z czego cztery zostały sfinansowane przez LCN Capital Partners – inwestora private equity aktywnie działającego w Ameryce Północnej oraz Europie.

Kupno centrum logistycznego

Firma kolejny raz interesuje się aktywami dostarczanymi przez Panattoni, a najnowsza transakcja w ramach kampusu K-Flex objęła kupno centrum logistycznego o powierzchni 33 000 m kw. Niedawno ukończony obiekt stanowi kolejny impuls dla rozwoju działalności K-Flex w Polsce, skąd firma zaopatruje rynki europejskie, azjatyckie i amerykańskie.

Kampus K-Flex położony jest około 10 minut jazdy od autostrady A2, co zapewnia łatwy dostęp do rynków w Polsce i Europie, w tym do Łodzi, Warszawy, Poznania i Berlina.